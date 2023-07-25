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Dünya

Rusya'dan dost olmayan ülkelere ithalat yasağı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batılı ülkelerin Rusya üzerindeki yaptırımlarına yönelik ilave karşı adımların atılmaya devam edileceğini aktardı. Alınan karara göre Rusya dost olmayan ülkelerden balık ve deniz ürünlerinin ithalatını yasakladı.

17:11 . 25/07/2023 Salı
AA
Dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünlerinin ithalatını yasakladı.

Dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünlerinin ithalatını yasakladı.

Rusya, dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünlerinin ithalatını yasakladı.


Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımlarına yönelik ilave karşı adımların atılmasına devam edildiği kaydedildi.


Bu kapsamda, dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünlerinin ithalatının yasaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu ülkelerden şarap ithalatındaki gümrük vergisinin de yüzde 12,5'ten yüzde 20'ye çıkartılmasına karar verildiği bildirildi.


Açıklamada, AB, ABD ve Norveç'ten söz konusu ürünlerin ithalatının durdurulmasıyla yerli üreticilerin pazarda yaşanacak boşluğu dolduracakları vurgulandı.


#Rusya
#İthalat
#Balık
#deniz ürünü
1 saat önce
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