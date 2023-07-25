Rusya'dan dost olmayan ülkelere ithalat yasağı

ABD merkezli Politico haber sitesi, Çin merkezli savunma şirketlerinin, Rusya'ya gizlice büyük miktarda askeri teçhizat sattığını iddia etti. Sitenin yaptığı araştırmaya göre, Çinli firmalar Rusya'ya "paravan şirketler üzerinden" yüz binlerce kurşun geçirmez yelek ve kaskın yanı sıra insansız hava araçları ve termal nişangah satışı yaptı.