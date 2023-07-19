Rusya'dan dünyaya gözdağı: Ukrayna'ya giden gemilerin bayrağını taşıyan ülkeler savaşa dahil sayılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da doldu. Rusya, süresi dolan anlaşmanın artık yürürlükte olmayacağı duyurmuştu. Açıklamada "Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" ifadeleri de yer almıştı.