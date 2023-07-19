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Dünya

Rusya'dan dünyaya gözdağı: Ukrayna'ya giden gemilerin bayrağını taşıyan ülkeler savaşa dahil sayılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, bu geceden itibaren Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gemilerin bayrağını taşıdığı ülkeler, Kiev rejiminin tarafında Ukrayna savaşına dahil olmuş sayılacak" denildi.

18:43 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da doldu. Rusya, süresi dolan anlaşmanın artık yürürlükte olmayacağı duyurmuştu. Açıklamada "Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" ifadeleri de yer almıştı.

Rusya: Ukrayna'ya giden gemilerin bayrağını taşıyan ülkeler savaşa dahil sayılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, bu geceden itibaren Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin 'potansiyel askeri yük taşıyıcısı' olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Bu gemilerin bayrağını taşıdığı ülkeler, Kiev rejiminin tarafında Ukrayna savaşına dahil olmuş sayılacak"
denildi.


#Rusya
#Karadeniz
#Ukrayna
#Gemi
2 gün önce
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