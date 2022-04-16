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Dünya Rusyadan füzeli tehdit Kievi vururuz
AVRUPA

Rusya’dan füzeli tehdit: Kiev'i vururuz

Ukrayna işgalinde başkent Kiev’i ele geçiremeyen Rusya’dan füzeli tehdit geldi. Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rusya topraklarına saldırıların devam etmesi halinde Kiev’i füzelerle vuracaklarını söyledi. Bazı askeri tesislerin vurulduğunu doğrulayan Ukrayna tarafı, “Her türlü senaryoya hazırız” cevabını verdi. Dün Kiev’de art arda patlamalar yaşandığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya’dan füzeli tehdit: Kievi vururuz
Arşiv

24 Şubat’ta giriştiği Ukrayna işgalinde, başkent Kiev’i ele geçiremeyen ve büyük yıkıma neden olan Rusya’dan füzeli tehdit geldi. Kiev çevresindeki direnişi kıramayan Rus askeri gücü şimdi Ukrayna’nın başkentini füzelerle, uzaktan hedef almaya başladı. Dün Kiev’de art arda yaşanan patlamalar paniğe yol açtı. Kiev’in yanı sıra Ukrayna’nın batısındaki İvano-Frankivsk, güneyindeki Herson ve doğudaki Harkov kentlerinde de dün sabah şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Saldırıların Rusya’nın Karadeniz’deki amiral gemisi Moskova’nın batmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Bazı Ukraynalı kaynaklar, Rusya’nın, amiral gemisinin batmasına yanıt olarak ülkede çeşitli hedeflere saldırılar düzenlemiş olabileceğini öne sürüyor.

SABOTAJ SALDIRISI BAHANESİ

  • Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik sabotaj saldırısı düzenleme kapasitesini zayıflatmak üzere askeri hedeflerin vurulduğunu ve saldırıların süreceğini duyurdu. Ukrayna, Rus ordusunun Karadeniz’deki askeri yönetim merkezi olan gemiyi vurduğunu savunmuş, Rusya ise gemide mühimmatların patladığını açıklamıştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarına saldırıların devam etmesi halinde Rus ordusunun Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağını söyledi. Ukrayna tarafı ise bu tehdide “Her türlü senaryoya hazırız, hiçbiri işe yaramayacak” şeklinde yanıt verdi.

Rus ordusundan Kiev’e yakın noktalara füze saldırısı
DÜNYA
Rus ordusundan Kiev’e yakın noktalara füze saldırısı

Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu
FOTOĞRAF 11
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Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.
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Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor.\" ifadelerini kullandı.
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KÖTÜLÜKLERİNİN SINIRI YOK<br><br>Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırı tüm dünyada şok etkisi yaratırken Ukrayna bu saldırının çok büyük bir savaş suçu olduğunu söyledi ve Zelenski de saldırıyı “Rusların yaptığı kötülüklerin sınırı yok.” diyerek kınadı.
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Rusya ise, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısıyla \"ilgisi olmadığını\" savundu.
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Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada \"Rusya'nın tren istasyonuna saldırdığına yönelik iddialar provokasyondur ve kesinlikle yanlıştır.\" dedi.
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Telegram hesabından paylaşım yapan Vali Pavlo Kyrylenko, saldırı sırasında binlerce sivilin tren istasyonunda olduğunu, bu kişilerin Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine tahliye edilmek üzere trenlere binmek için beklediğini yazmıştı.
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Ukrayna’nın, Rusya saldırıların yönünü Donbass’a çevirmeye karar verince bu bölgelerde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptığı biliniyor. Tren istasyonunda biriken kalabalığın da Rusların hedefi olmak istemeyen çok sayıdaki sivilden kaynaklandığı açıkça görülüyor.
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EMRİ VEREN İSMİ AÇIKLADILAR<br><br>Batılı kaynaklar Rusya saldırıyı düzenlediğini inkâr etse de saldırı emrinin Rus General Aleksandr Dvornikov tarafından verildiğini açıkladı.
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Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan.
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Dvornikov, 2015’te Rusya tarafından Suriye’ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak tanınıyor. Aleksandr Dvornikov, Suriye’de gösterdiği başarıların ardından 2016 yılında ‘Kahramanlık’ ödülü almış ve sonrasında da Güney Bölge Komutanı olarak atanmıştı.
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General Dvornikov’un Rusya’nın Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilip savaşın yönünü Donbass’a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyor. Donetsk ve Luhansk çevresinde yoğunlaşacak savaşta önümüzdeki günlerde komutanın Dvornikov olacağı tahmin ediliyor.
Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 45'inci gününe girdi. Dünya ise dün yaşanan kanlı tren istasyonu saldırısının şokunu henüz üzerinden atamadı. 52 kişinin öldüğü saldırı için Rusya sorumluluğu kabul etmezken emri veren Rus generalin kimliği Batılı kaynaklar tarafından açıklandı.


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