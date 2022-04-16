Rusya’dan füzeli tehdit: Kiev'i vururuz

24 Şubat’ta giriştiği Ukrayna işgalinde, başkent Kiev’i ele geçiremeyen ve büyük yıkıma neden olan Rusya’dan füzeli tehdit geldi. Kiev çevresindeki direnişi kıramayan Rus askeri gücü şimdi Ukrayna’nın başkentini füzelerle, uzaktan hedef almaya başladı. Dün Kiev’de art arda yaşanan patlamalar paniğe yol açtı. Kiev’in yanı sıra Ukrayna’nın batısındaki İvano-Frankivsk, güneyindeki Herson ve doğudaki Harkov kentlerinde de dün sabah şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Saldırıların Rusya’nın Karadeniz’deki amiral gemisi Moskova’nın batmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Bazı Ukraynalı kaynaklar, Rusya’nın, amiral gemisinin batmasına yanıt olarak ülkede çeşitli hedeflere saldırılar düzenlemiş olabileceğini öne sürüyor.

SABOTAJ SALDIRISI BAHANESİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik sabotaj saldırısı düzenleme kapasitesini zayıflatmak üzere askeri hedeflerin vurulduğunu ve saldırıların süreceğini duyurdu. Ukrayna, Rus ordusunun Karadeniz’deki askeri yönetim merkezi olan gemiyi vurduğunu savunmuş, Rusya ise gemide mühimmatların patladığını açıklamıştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarına saldırıların devam etmesi halinde Rus ordusunun Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağını söyledi. Ukrayna tarafı ise bu tehdide “Her türlü senaryoya hazırız, hiçbiri işe yaramayacak” şeklinde yanıt verdi.

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DÜNYA Rus ordusundan Kiev’e yakın noktalara füze saldırısı