“Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-34 çok rollü uçağı gece saatlerinde Kursk bölgesinin sınır bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insan gücü ve zırhlı araç kümesini vurdu. Saldırılar birleşik süzülme ve düzeltme modülüne sahip modernize edilmiş hava bombalarıyla gerçekleştirildi. Keşifler hedefin vurulduğunu doğruladı”