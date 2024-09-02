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Dünya

Rusya'dan gece saatlerinde hava operasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kursk bölgesinde Ukrayna unsurlarının Su-34 tipi savaş uçağıyla hedef alındığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-34 çok rollü uçağı gece saatlerinde Kursk bölgesinin sınır bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insan gücü ve zırhlı araç kümesini vurdu. Keşifler hedefin vurulduğunu doğruladı” denildi.

12:37 - 2/09/2024 Pazartesi
DHA
Gece yarısı vurdular
Gece yarısı vurdular
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kursk bölgesinde Ukrayna unsurlarının Su-34 tipi savaş uçağıyla hedef alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
“Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-34 çok rollü uçağı gece saatlerinde Kursk bölgesinin sınır bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insan gücü ve zırhlı araç kümesini vurdu. Saldırılar birleşik süzülme ve düzeltme modülüne sahip modernize edilmiş hava bombalarıyla gerçekleştirildi. Keşifler hedefin vurulduğunu doğruladı”
denildi.


#Rusya
#hava operasyonu
#Rusya Savunma Bakanlığı
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