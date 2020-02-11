Rusya'dan İdlib açıklaması: Durum endişe verici Kremlin'den yapılan açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 11 Şubat 2020, 12:55 Son Güncelleme: 11 Şubat 2020, 13:20 AA