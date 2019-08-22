Dünya Rusyadan İdlib mesajı Türkiye ile işbirliği devam edecek
AVRUPA

Rusya'dan İdlib mesajı: Türkiye ile işbirliği devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'e ilişkin Türk tarafı ile yaptıkları mutabakata bağlı kalınmasının önemli olduğuna inandıklarını belirtti. Zaharova, İdlib'de olup bitenler konusunda Türkiye'yle temasta olduklarını ve Türkiye ile işbirliğinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında, "İdlib'le ilgili varılmış tüm mutabakatlara tamamıyla bağlı kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu mutabakatların hem teröristlerle mücadeleyi sürdürme hem de sivil nüfusun güvenliğini sağlama amacı ile düşünülmüş maddelerine bağlı kalınması önemli" açıklamasında bulundu.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Zaharova, "Biz de bu doğrultuda Türk tarafı ile Soçi Mutabakatı çerçevesinde işbirliğimizi sürdürüyoruz" diye devam etti.

Zaharova ayrıca, İdlib ve çevresinde "tehlikeli bir gerilim" gözlediklerini belirtip "Bu gerilimin neyin sebep olduğu açık. Bunun sebebi, teröristlerin gerilimi azaltma bölgesi (İdlib) ve ötesindeki agresif saldırılarıdır" vurgusunu yaptı.

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