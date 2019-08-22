Rusya'dan İdlib mesajı: Türkiye ile işbirliği devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında, "İdlib'le ilgili varılmış tüm mutabakatlara tamamıyla bağlı kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu mutabakatların hem teröristlerle mücadeleyi sürdürme hem de sivil nüfusun güvenliğini sağlama amacı ile düşünülmüş maddelerine bağlı kalınması önemli" açıklamasında bulundu.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Zaharova, "Biz de bu doğrultuda Türk tarafı ile Soçi Mutabakatı çerçevesinde işbirliğimizi sürdürüyoruz" diye devam etti.

Zaharova ayrıca, İdlib ve çevresinde "tehlikeli bir gerilim" gözlediklerini belirtip "Bu gerilimin neyin sebep olduğu açık. Bunun sebebi, teröristlerin gerilimi azaltma bölgesi (İdlib) ve ötesindeki agresif saldırılarıdır" vurgusunu yaptı.