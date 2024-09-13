Rusya'dan İngiltere'ye gözdağı: Düşmanca eylemlere sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel çapta da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Batı ile Rusya arasında bir gövde gösterisine de dönen savaş gerilimi Rus lider Vladimir Putin'in yeni açıklamalarıyla iyice artacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmaya dahil olması durumunda Rusya ile savaş halinde olacağını ve bu durumda gerekli kararları alacaklarını ifade etti.