Rusya'dan İngiltere'ye gözdağı: Düşmanca eylemlere sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Rusya'nın, casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü Zaharova, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik "düşmanca" adımlar attığını, mayısta bazı Rus diplomatların akreditasyon süresini tek taraflı sınırlandırma kararı aldığını ve Rusya'nın buna karşılık verdiğini anımsattı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini bildirmişti.