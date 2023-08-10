Rusya'dan KKTC'ye temsilcilik

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Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa’da Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi. Rusya’nın GKRY Büyükelçiliği’nden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak” açıklamasında bulundu. Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu konu, KKTC’de yaşayan Rusya vatandaşlarının konsolosluk hizmetleri için bir ofis açılması durumu. Böyle bir şey olursa memnun oluruz” dedi.