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Dünya

Rusya'dan KKTC'ye temsilcilik

Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye hazırlanıyor. Rus haber ajansı TASS’ın, Rusya’nın GKRY Büyükelçiliği'nden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, açılacak temsilcilik, KKTC'de yaşayan yaklaşık 50 bin Rus vatandaşına hizmet verecek.

04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa’da Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi. Rusya’nın GKRY Büyükelçiliği’nden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak” açıklamasında bulundu. Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu konu, KKTC’de yaşayan Rusya vatandaşlarının konsolosluk hizmetleri için bir ofis açılması durumu. Böyle bir şey olursa memnun oluruz” dedi.


Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne 'KKTC' tepkisi
Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne 'KKTC' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi’nin yaptığı basın açıklaması ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakanlık, "KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını tümüyle destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin, defalarca denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarını sürdürdüğü görülmektedir. Federal çözüm hedefinin, artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığı gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gerekmektedir. BM Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu, Kıbrıs Adası’nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini temel alarak, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye davet ediyoruz." dedi.

#Rusya
#KKTC
#konsolosluk
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