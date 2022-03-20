Dünya Rusyadan korkutan açıklama Ukraynalıların döşediği mayınlar İstanbul Boğazına ulaşabilir
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Rusya'dan korkutan açıklama: Ukraynalıların döşediği mayınlar İstanbul Boğazı'na ulaşabilir

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya’nın askeri operasyonlara başladığı ilk günden itibaren Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar döşediğini ve bu mayınlarda kopmalar başladığından mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz’e ulaşabileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rusyadan korkutan açıklama: Ukraynalıların döşediği mayınlar İstanbul Boğazına ulaşabilir
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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından Rus güçleri, Azak Denizi dahil olmak üzere Ukrayna’nın birçok Karadeniz’e kıyısı olan noktada kontrolü ele geçirmişti.

"ODESSA AÇIKLARINDAKİ MAYINLAR KOPUYOR"

Rusların saldırılarına karşı Ukrayna ordusu ise ülkenin Karadeniz kenti olan Odessa açıklarına mayınlar döşemişti. Son gelişmelerin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Odessa kenti açıklarına döşenen mayınlar için önemli bir risk ihtimaline değinilerek, Ukraynalılar tarafından Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar başladığı kaydedildi.

"KOPAN MAYINLAR RÜZGAR VE AKINTIYLA HAREKET HALİNDE"

FSB’nin Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya tarafından özel bir askeri operasyonun başlatılmasının ardından Ukrayna Donanması, Odessa, Özi, Çornomorsk ve Yuzhne limanlarına ve açıklarına yaklaşık 420 eski tip mayın tarlası oluşturdu. Bu mayınlar 20. yüzyılın ilk yarılarında üretildi. Fırtınalı koşulların başlamasıyla birlikte denizin dip ankrajlarına bağlanan kablolarda kopmalar meydana geldi. Karadeniz’in batı kesiminde mayınlar rüzgar ve akıntıların etkisiyle serbestçe hareket etmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL BOĞAZI TEHLİKEDE

Ukrayna’nın döşediği mayınlarla ilgili yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı’nın risk altında olduğunu da belirten FSB’nin Halkla İlişkiler Birimi, "Ukrayna’nın listelenen liman bölgelerinde güneye doğru yüzey akıntılarının baskın olduğu göz önüne alındığında, mayınların İstanbul Boğazı’na ve Akdeniz havzası sularına sürüklenme ihtimali göz ardı edilmez" ifadelerini kaydetti.

Açıklamada, Ukrayna’nın denize mayın döşemesinin uluslararası anlaşmaların ihlaline neden olduğu vurgulanarak, "Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir kez daha uluslararası hukukun temellerini tamamen hiçe saydığını ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşları da dahil olmak üzere insan hayatını hiçe saydığını gösteriyor" vurgusu yapıldı.

Açıklamanın sonunda ise, "Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu, mayın tehlikesini dikkate alarak 18 Mart 2022 tarih ve 116 sayılı ilgili kıyı uyarısını yayınladı" denilerek, mayın tehlikesinin resmi kayıt altında kamuoyuna aktarıldığı belirtildi.

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