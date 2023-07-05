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Dünya

Rusya'dan korkutan 'Nükleer Santral' açıklaması: Felaketle sonuçlanabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki sabotaj tehdidinin felaketle sonuçlanabileceğini ve böyle bir tehdide karşı tüm önlemlerin alındığını belirtti.

17:37 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova’da Rusların kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.


Santraldeki durumu “oldukça gergin” olarak nitelendiren Peskov,
“Kiev rejiminin sabotaj tehdidi gerçekten de büyük. Bunun sonuçları felaket olabilir.”
dedi.



Kiev’in “Hiçbir şeyden çekinmeyeceğini defalarda gösterdiğini” belirten Peskov,
"Kısa bir süre önce Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalanmasında da bunu gördük, korkunç sonuçlar doğurdu”
diye konuştu.

Peskov, böyle bir tehdide karşı tüm önlemlerin alınmakta olduğunu kaydetti.


#Rusya
#Ukrayna
#Zaporijya Nükleer Santrali
38 dakika önce
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