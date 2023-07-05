Rusya'dan korkutan 'Nükleer Santral' açıklaması: Felaketle sonuçlanabilir

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle düzenlediği toplantıda Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in geçen ay Rus yönetimine yönelik silahlı isyanıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Şoygu, Rus güvenlik şirketi Wagner'in silahlı isyanının, askeri birliklerin eylemlerini etkilemediğini belirterek, "Askerler, kendilerine verilen görevleri cesurca ve özverili şekilde yerine getirmeye devam etti." dedi.