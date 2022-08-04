Dünya Rusyadan kritik Ukrayna açıklaması
AVRUPA

Rusya'dan kritik Ukrayna açıklaması

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile esir asker ve ölen askerlere ait ceset değişimi konusunda 27 operasyonun yapıldığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusyadan kritik Ukrayna açıklaması
Arşiv

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, yabancı askeri ataşelerle düzenlediği toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile esir asker ve ceset takası konusuna değinen Fomin, bu konuda Ukrayna yönetimi ile diyaloğun Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) katılımıyla organize edildiğini belirtti.

Fomin, "Bugüne kadar 27 değişim operasyonu gerçekleştirildi ve Ukrayna tarafına 18 kişi teslim edildi" dedi.

Ukrayna'nın Olenivka yerleşimindeki cezaevine yönelik füzeli saldırının 29 Temmuz'da düzenlendiğini anımsatan Fomin, söz konusu saldırı sonucu esir Ukraynalı askerlerden 50'sinin hayatını kaybettiğine, 73'ünün de yaralandığına dikkati çekti.

Fomin, "Bunların birçoğu Azov taburunun askerleri idi. 20 Mayıs'ta teslim olan Azov taburu askerleri, Olenivka'daki cezaevine getirildi. Ukrayna tarafı, askerlerin burada tutulması konusunda ısrar etti" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan sonra gözünü oraya çevirdi: İşte Rusya'nın yeni hedefi
DÜNYA
Ukrayna'dan sonra gözünü oraya çevirdi: İşte Rusya'nın yeni hedefi

Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Kırım'a saldırırsanız sizi kıyamet bekliyor
DÜNYA
Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Kırım'a saldırırsanız sizi kıyamet bekliyor
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Milyonlarcası aynı anda ortaya çıktı: Tüm köyün kâbûsu oldu.
Teslim süresi48 aya çıkarıldı

Teslim süresi
48 aya çıkarıldı

​Ön ödemeli konut satışlarına yönelik yeni adım.
Ateşle oynayanınsonu iyi olmaz

Ateşle oynayanın
sonu iyi olmaz

Tayvan ziyareti sonrası ​Çin'den ABD'ye uyarı.

​Süper Lig'de görev verilecek olan hakemlerden ikisi atletik testlerde sakatlandı.

​Beklenen oldu ve Çin ordusu bu sabah harekete geçti.

​Bu sezon oynanmaya başlayacak Rezerv Lig'in detayları ortaya çıkmaya başladı.

​Yasaya çok sert tepki geldi.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ​ÖSYM'nin yeni başkanı oldu.

​Maskesiz hasta yakını hastaneyi birbirine kattı.

​ABD, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önce PKK'ya haber uçurdu.

Öldürüp saatlerce evin yakınında beklemiş.

​Yakıt alırken ateşlenen çakmak faciaya yol açıyordu

​Kış aylarındaki fiyat artışlarının önüne geçilecek.

​Velilerin gözü kulağı UKOME toplantısında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.