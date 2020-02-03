Dünya Rusyadan provokasyon
ORTADOĞU

Rusya’dan provokasyon

Fırat Kalkanı Harekât bölgesi sınırları içinde bulunan Bab ilçesi, Rus uçaklarının saldırısına uğradı. Bombalar eski sebze hali, Şeyh Duşi Camii ve Türkiye’nin restore ettiği Ulu Cami’nin yakınına düştü. TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun kontrolündeki bölgeyi hedef alan Rusya böylece tehlikeli bir provokasyona imza atmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Kalkanı bölgesinin güneyindeki Tadif muhaliflerin eline geçince Ruslar, TSK-SMO kontrolündeki Bab’a saldırarak çok tehlikeli bir provokasyona imza attı.
Fırat Kalkanı bölgesinin güneyindeki Tadif muhaliflerin eline geçince Ruslar, TSK-SMO kontrolündeki Bab’a saldırarak çok tehlikeli bir provokasyona imza attı.

Fırat Kalkanı Harekât bölgesinin güney ucundaki Bab ilçesi, önceki gece Rus uçaklarının saldırısına uğradı. Bombardımanın, muhalif grupların taarruz dalgası kapsamında Bab güneyindeki Tadif beldesini ele geçirmesi ve burada hem rejim hem de Rus askerlerine kayıplar verdirmesi sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.

Caminin iç görüntüsü

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu kontrolündeki Bab ilçe merkezini hedef alan Moskova, Suriye savaşında tehlikeli bir provokasyona imza atmış oldu. Muhaliflere ait gözlemevinin paylaştığı bilgilere göre, Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Hımeymim hava üssünden kalkan bir Rus savaş uçağı, gece 01.30 sularında Bab ilçe merkezinde 3 noktayı hedef aldı. Bombalar, eski sebze hali, Şeyh Duşi Camii ve daha önce Türkiye tarafından restore edilmiş Ulu Cami’nin iki altındaki sokağa isabet etti. Saldırıda 1 sivil yaralandı.

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