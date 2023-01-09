Rusya'dan şok iddia: 600 Ukrayna askerini öldürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki Kramatorsk şehrine gerçekleştirdiği füze saldırısında 600 Ukrayna askerinin öldüğünü iddia etti.

Açıklamada, Kramatorsk şehrindeki bir askeri kışlanın vurulduğu kaydedildi. Saldırı, Rusya’nın ilan ettiği üç günlük ateşkes sürecinin bitmesinden hemen sonra geldi. Saldırının 2022’nin son günü Rus işgali altındaki Makeyevka şehrinde askere yeni alınan Rus askerlerin bulunduğu geçici toplanma merkezine yapılan saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yılın son günü yapılan saldırıda Ukrayna 400 Rus askerin öldürüldüğünü belirtmiş, Rusya ise ölen asker sayısını 89 olarak açıklamıştı. Ukrayna tarafı ise Rusya’nın iddiasını yalanladı. Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk’a 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

REKLAM

DÜNYA Zelenskiy: Sözde ateşkese rağmen Rusya Ukrayna mevzilerine saldırıyor