Rusya’dan şoke eden iddia: ‘Ukrayna tüm belgeleri yok etti!’

Rusya, ABD fonlarıyla Ukrayna'nın bazı kentlerinde yasaklı biyolojik ve kimyasal laboratuvarlar kurulduğunu, Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini iddia etti.

Rusya'nın dün ABD fonlarıyla Ukrayna'nın bazı kentlerinde yasaklı biyolojik ve kimyasal laboratuvarlar kurulduğunu iddia etmesinin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov söz konusu laboratuvarlar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov.

OYNAT 01:14 Zelenskiy başkanlık ofisinden halka seslendi: Ekibimle birlikte Kiev'deyim ve zafer için çalışıyoruz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.



Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, 'Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün, her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz. Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle.' dedi. BiP'te paylaş

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"TÜM BELGELERİ YOK ETTİLER"

Kirillov, laboratuvarların varlığına dair belgeleri incelediklerini aktararak, belgelere göre Ukrayna tarafının 24 Şubat'ta teşhir olmamak adına bu laboratuvarları ve belgeleri ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi.

Kirillov, "24 Şubat'tan itibaren laboratuvarlardaki biyolojik çalışmaların tümüyle imha edilmesi talimatı verildiğini doğrulayan imha tutanakları mevcut. İmha tutanaklarının analizi, Lviv'deki biyoloji laboratuvarda veba, şarbon ve bruselloz patojenleri, Harkov ve Poltava'daki laboratuvarlarda ise difteri, salmonelloz ve dizanteri patojenleri ile çalışmalar yapıldığını gösteriyor. Pentagon'daki yetkililer, bu koleksiyonların Rus uzmanların eline geçmesi halinde Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğinin, özellikle de sentetik biyoloji metotları kullanılarak mikroorganizmaların patojenik özelliklerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığının doğrulanacağını anlıyor" dedi.

Kimyasal ve biyolojik laboratuvarların Ukrayna dışına çıkarıldığını savunan Kirillov, "ABD'nin askeri-biyolojik programının devam ettirilmesi için gerekli tüm araç ve malzemelerin halihazırda Ukrayna dışına çıkarıldığı bilgisi var. Ayrıca bu merkezlerin imhası ile ilgili önemli detaylar var. Yapılan imhalarda kullanılan yöntem söz konusu biyolojik çalışmaların geri dönüşü olmayan şekilde imha edildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 7 Rusya lideri Vladimir Putin’in 21 Şubat tarihinde ayrılıkçı Donbas bölgesindeki Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdıktan üç gün sonra başlattığı Ukrayna askeri müdahalesinin arka planında stratejik bir takım da hesaplar var. İşte öne çıkan 5 başlık.<br><br> 1- ASKERİ SANAYİ TESİSLERİ<br>Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’daki yönetim değişikliğiyle Moskova’nın kontrolünden çıkan askeri sanayi tesisleri ilk sırada yer alıyor. Başta Dnipro (Sovyet dönemi Dnepropetrovsk) şehrindeki uzay teknolojisi üzerinde çalışan “Yujmaş” fabrikasının kontrolünü geri almayı hedefliyor. Yujmaş, Sovyetler döneminde ABD’nin korkulu rüyası “Şeytan” lakaplı (SS-18) kıtalararası balistik füzenin üretildiği yer.<br><br> Günümüzde Yujmaş fabrikası ABD’nin “Antares” füzesinin ilk itici kademe motorunu üretiyor. Fabrika ayrıca Avrupa Birliği’nin “Vega” roketinin motorlarını sağlıyor. Yujmaş fabrikasında ayrıca milli Ukrayna roketi “Zenit” imal ediliyor. Rusya’nın yeniden kontrolü ele geçirmeye çalıştığı ikinci önemdeki sanayi bölgesi Harkov şehri. Harkov şehrinde tank fabrikası, uçak fabrikası ve hassas cihaz fabrikaları bulunuyor.<br><br> 2- TARIM ALANLARI<br>Ukrayna’nın Zaporojya bölgesi dünyanın en verimli kara toprak arazisine sahip. Ukrayna’daki sadece bu bölge tüm Avrupa’nın tahıl ihtiyacını tek başına önümüzdeki 100 yıl boyunca karşılayabilecek düzeyde. Zaporojya bölgesinde ayrıca Avrupa’nın en büyük nükleer santralı bulunuyor.<br><br> 3- SLAV NÜFUSU<br>Rusya Federasyonu’nda yaşayan Slav kökenlilerin sayısı her geçen yıl astronomik boyutlarda eriyor. Kafkaslar bölgesiyle Tataristan’daki Müslüman nüfus ise artıyor. 2022 yılı sonuna kadar Rusya nüfusunun 1 milyon azalacağı hesaplandı. Ölüm oranı doğuma kıyasla yüzde 18 daha fazla. Ukrayna’nın Rusya öncülüğündeki “Slav birliğine” dönmesiyle nüfusuna yaklaşık 40 milyon kişi eklemiş olacak. Ancak Rusya’nın müdahalesi, aksine Batı’ya büyük göç başlattı.<br><br> 4- KÖMÜR MADENLERİ<br>Rusya’nın Ukrayna’daki dördüncü hedefi ayrılıkçı Donbas bölgesiyle yakından alakalı. Bölge demir çelik sanayinin temel ihtiyacı olan taş kömürü merkezi. Donbas’tan çıkartılan kömür hemen Rusya topraklarında bulunan çelik fabrikalarına ulaştırılıyor.<br><br> 5- KARADENİZ’İN KONTROLÜ<br>Putin’in hedeflediği bir diğer stratejik konu Karadeniz’in kuzeyini tamamen kontrole alma. 2014 yılında Kırım’ın ilhakının ardından şimdiki savaşla Mariupol ve Odessa’nın da ele geçirilmesi halinde Karadeniz bölgesinde askeri stratejiyle ticaret yolları kontrolü yeniden Rusya’nın eline geçecek.<br><br> Putin’in Ukrayna’da 5 hedefi Komşu ülkeye müdahale başlatan Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık dikkat çekiyor.

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"ÇOCUKLARDA HASTALIK GÖRÜLDÜ"

Kirillov ayrıca, ABD'nin bu laboratuvarlar için 200 milyon dolarlık bir fon desteği sağladığını öne sürdü. Kurulan laboratuvarlar nedeniyle bölgede yaşayan çocuklarda belirli hastalıkların görüldüğünü iddia eden Kirillov, "Ukrayna'da ABD'nin siparişi üzerine NATO'nun askeri-biyolojik faaliyetlerini yürüten laboratuvarların kızamık vakalarında 100 kat artışa neden olduğunu gösteren raporlar var. Kızamıkçık, difteri ve tüberküloz vaka sayılarında da artış görülüyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün Ukrayna'yı çocuk felci salgını riskinin yüksek olduğu ülke ilan ettiğini hatırlatırım" dedi.

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