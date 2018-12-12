Dünya Rusyadan stratejik hamle
ASYA

Rusya’dan stratejik hamle

Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait nükleer bomba kapasiteli iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı askeri tatbikat kapsamında Venezuela’ya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Japonya sınırında S400 füze testi
Japonya sınırında S400 füze testi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir An-14 nakliye uçağı ve bir Il-62 uzun menzilli yolcu uçağının da havalimanına indiği aktarıldı. Uçakların Atlas Okyanusu ile Barents Denizi ve Norveç ile Karayip denizleri üzerinden yapılan tatbikat kapsamında Venezuela’ya geldiği bilgisi verilirken, ne kadar kalacakları açıklanmadı. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun geçen hafta Rusya’yı ziyaretinde iki ülke arasında 6 milyar dolardan fazla yatırım anlaşması imzalanmıştı.

Ağır bombardıman uçakları Venezuela’da

JAPONYA DÜŞMAN OLARAK KODLANDI

Rusya, Japonya ile tartışmalı olan Habarovsk sınırına S-400 füze savunma sistemleri kurarak tecrübe etti. S-400’lerin tecrübelerinin başarılı olduğunu açıklayan yetkililer, “S-400’ler eğitimli düşman hava saldırısını geri püskürttü. Silahlar hedefleri net şekilde vurdu” ifadelerini kullandı. Japonya ve ABD ise S-400’lere tepki gösterdi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, misilleme olarak sınıra yeni füze sistemleri ekleyeceklerini açıkladı.

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