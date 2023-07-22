Rusya'dan tahıl anlaşmasına dönüş için yedi şart

Rusya, süresi 17 Temmuz'da dolan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden uzatmama kararı aldı.

Kremlin yönetimi, attığı adıma gerekçe olarak kendi taleplerinin karşılanmamasını gösterdi.

Dünya piyasalarının endişeyle karşıladığı gelişmenin ardından, anlaşmanın hayata geçirilmesine öncülük eden Türkiye, sorunun üstesinden gelinmesi için yoğun diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Tahıl anlaşmasına dönüş için 7 şart

Moskova, anlaşmaya hangi şartlarda döneceklerine ilişkin 7 madde sıraladı. Bunların "teoride değil, gerçekte yerine getirilmesini" isteniyor.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ilk şartlarının "Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı üzerindeki Batı yaptırımlarının kaldırılması" olduğunu söyledi.

Rus bankaların önündeki engellerin kaldırılması isteniyor

İkinci şart olarak "SWIFT küresel bankacılık sistemine acil bağlantı da dahil olmak üzere ihracata hizmet eden Rus bankalarının önündeki engellerin kaldırılması" gösterildi.

Polyanskiy, üçüncü şartlarını "tarımsal üretimin devam etmesi için yedek parça teslimatının tekrar başlaması" olarak açıkladı.

İhracata lojistik desteği arayışları

Dördüncü şart, "Rus gıda ihracatının sevkiyatı için tüm lojistiğin ve koşulların sağlanması", beşinci şart ise "Rusya'dan Ukrayna'ya giden, savaştan zarar görmüş amonyak boru hattının onarılması ve gübre sorunlarının çözülmesi" oldu.

Associated Press'in haberine göre, aynı Rus yetkili, konuşmasının devamında altıncı ve yedinci şartları şu şekilde sıraladı:

- Tarımsal üretimle bağlantılı dondurulan Rus varlıklarıyla ilgili geri adım atılmalı.

- Tahıl anlaşmasının insani doğası yeniden başlatılmalı.

Moskova: Türkiye ile etkileşim alanımız çok büyük

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile yakın temas içerisinde olduklarını ve tahıl anlaşması konusunda istişareler yürüttüklerini belirterek şöyle demişti:

Tahıl anlaşmasına alternatif bir anlaşma konusunda temaslar yürütmüyoruz. Türkiye ile çok yakın ve geleneksel temaslarımız var.

Onlarla da şu anda iletişim halindeyiz ve mevcut durumda ne yapacağımız konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik etkileşim alanımız çok büyük.







