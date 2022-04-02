Rusya’dan Tokyo'ya gözdağı

Rusya’nın, Japonya’nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları çevresindeki bölgede yeni bir askeri tatbikata başladığı bildirildi.



Rusya'dan Kuril Adaları'nda tatbikat



Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japonya’nın Etorofu ve Kunashiri olarak adlandırdığı 2 adadaki tatbikatlara bini aşkın asker ve 200 askeri aracın katıldığı kaydedildi. Tatbikat çerçevesinde birliklerin tanksavar füzeleri fırlatma prosedürlerini uyguladığı ve topçu bataryalarının hedeflerini bulmasını sağlayan son teknoloji insansız hava araçlarını test ettiği ifade edildi.

Matua Adası’nda yapılan ayrı bir tatbikatta ise muhtemel düşman çıkarması senaryosu altında Bastion adlı bir karadan gemiye füze sisteminin denendiği açıklandı.



İlişkilerde gergin dönem

Rusya, Japonya’nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi başlatmasının ardından Japonya yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılarak Rusya’yı hedef alırken, Tokyo-Moskova ilişkileri gergin bir döneme girmişti. Rusya Japonya’yı "dost olmayan ülke" listesine eklerken, Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini de askıya almıştı. Rusya, geçtiğimiz aydan bu yana tartışmalı adalar çevresinde bir dizi askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

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FOTOĞRAF 18 Rusya ve Çin’in bölgede artan askeri varlığı ve Kuzey Kore tehlikesi nedeniyle zorlu bir güvenlik ortamı ile karşı karşıya olan Japonya, ABD ile birlikte hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya’nın Amfibi Hızlı İntikal Birliği’nden 400 asker ve Okinawa adasında konuşlu 600 ABD deniz piyadesinin uzak Japon adalarına yönelik düşman işgali senaryosu altında dün gerçekleştirdiği tatbikatın Fuji Dağı yakınlarında Shizuoka eyaletinde yapıldığı açıklandı. Osprey hava araçları ve M777 gibi topçu silahlarının da kullanıldığı tatbikatın, Ukrayna işgali ile gündeme gelen Rusya’nın geçtiğimiz hafta Japonya’nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları’nda hava savunma tatbikatı düzenlenmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Öte yandan dünkü tatbikatın, ABD ve Japonya’nın caydırıcılık ve müdahale yeteneklerini güçlendirmek üzere yapılan üç haftalık bir ortak tatbikatın parçası olduğu öğrenildi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Rus tehlikesine karşı harekete geçtiler: Japonya ve ABD'den dikkat çeken hamle Ukrayna işgali ile gündeme gelen Rusya'nın geçtiğimiz hafta Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlenmesinin ardından zorlu bir güvenlik ortamı ile karşı karşıya olan Japonya, ABD ile birlikte hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. BiP'te paylaş

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