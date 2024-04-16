Rusya'dan Türkiye açıklaması: Karadeniz dahil birçok konuyu istişare ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz'de gemilerin güvenliğinin sağlanmasına dair anlaşma konusunda iki ay müzakereler yürüttüğü ve Ukrayna'nın hazırlanan anlaşmadan vazgeçtiği yönündeki iddiayı değerlendirdi.
"Çin'in Ukrayna ile ilgili yaklaşımı dengeli ve yapıcı"
Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelerden vazgeçtiğine dikkati çeken Peskov, bu konuda herhangi bir değişiklik görmediklerini söyledi.