Dünya Rusyadan Türkiyeye ilave gaz açıklaması
AVRUPA

Rusya'dan Türkiye'ye ilave gaz açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye'ye yönelik gazı sevkiyatlarına ilişkin "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Rusyadan Türkiyeye ilave gaz açıklaması
Arşiv

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının 50 milyar metreküp azalacağını bildirdi.

Novak, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının yaptırımlar nedeniyle düşeceğine işaret eden Novak, "Rusya Enerji Bakanlığı tahminlerine göre, AB'ye gaz ihracatımız bu yıl 50 milyar metreküp düşecek." dedi.

Son dakika: Rusya'dan Avrupa Birliği'ne gaz resti!
ÖZGÜN
Son dakika: Rusya'dan Avrupa Birliği'ne gaz resti!

'AVRUPA PİYASAYI DEĞİL VATANDAŞLARINI DÜŞÜNMELİDİR'

Novak, Avrupalı siyasilerin, enerji krizine ilişkin makul adımlar atmaları gerektiğini belirterek, "Piyasaya nasıl müdahale edeceklerini değil, her şeyden önce orada yaşayan insanları düşünmeliler." ifadesini kullandı.

Almanya'da fatura krizi patlak verdi: Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu
DÜNYA
Almanya'da fatura krizi patlak verdi: Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu

Avrupa'da Rus gazına yönelik istişare edilen olası tavan fiyat uygulamasını da değerlendiren Novak, "Gazın fiyatı arz talep dengesine ve piyasa koşullarına göre oluşacaktır. Boru hattı sevkiyatlarındaki formül uzun vadeli olarak sözleşme şartlarına göre oluşturulmaktadır ve Avrupa'ya gaz sevkiyatı sözleşmelerimiz genel olarak uzun vadelidir." diye konuştu.

  • Novak, Türkiye'ye yönelik Rus gazı sevkiyatlarına ilişkin de "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz." dedi.

Avrupa'da enerji krizine çözüm yolları aranıyor: Elektrikli battaniye ve ısıtıcı
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizine çözüm yolları aranıyor: Elektrikli battaniye ve ısıtıcı
İstanbulda heyecanlandıran buluş

İstanbul'da heyecanlandıran buluş

Bir benzeri 1960'lı yıllarda bulunmuştu.
Aç ayı kampı bastı

Aç ayı kampı bastı

Görüntüler gizlice kaydedildi: Dehşeti yaşadılar.
Rusyadan ABDye füze uyarısı: Çatışmanın doğrudan tarafı olacaksınız

​Bakan Soylu duyurdu: Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

'Rus gazının alternatifi değiliz'

​TOKİ sosyal konut projesinde en çok merak edilenler.

Uçan araba herkeste merak uyandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.