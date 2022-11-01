Dünya Rusyadan Ukraynaya füze saldırısı
AVRUPA ASYA

Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı

Ukrayna'nın güneyinde gece 4 füze ile Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı
Mikolayiv, Ukrayna.

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın güneyindeki Mikolayiv’e 4 füze fırlattı. Füzenin isabet ettiği binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamanın şiddetiyle iki katlı bir okulun önünde büyük bir oyuk oluştu. Okulun müdür yardımcısı Irena Siden enkazı işaret ederek, “Barbar sürüsünün yaptığı budur” dedi.
Rusya dün Ukrayna’nın bir çok bölgesine füze fırlatarak enerji altyapılarını hedef almıştı. Ukraynalı yetkililer, hidroelektrik barajları da dahil olmak üzere enerji altyapılarının vurulduğunu ve elektrik, ısı ve su kaynaklarının devre dışı bırakıldığını açıklamıştı. Dünkü saldırılarda 13 kişi yaralanmış, Kiev’de yaşayanların yüzde 80’ninin şebeke suyuna erişemediği bildirilmişti. Harkov Valisi Oleh Synehubov yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri olan Harkov şehrinin yaklaşık 50 bin sakini de dahil olmak üzere yaklaşık 140 bin kişinin saldırıların ardından elektriksiz kaldığını aktarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Kırım açıklarında Rusya’nın Karadeniz Filosu’na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirmesine yanıt olarak altyapıları hedef alan füzelerle saldırdıklarını ve Karadeniz tahıl ihracatına ilişkin anlaşmaları askıya aldıklarını belirtmişti. Konuya ilişkin Kiev, suçlamaları reddederek tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullanmadıklarını açıklamıştı.

Ukrayna: Rus ordusu 70 bin 250 askerini kaybetti
DÜNYA
Ukrayna: Rus ordusu 70 bin 250 askerini kaybetti

Ukrayna 50'den fazla savaş esirini teslim etti
DÜNYA
Ukrayna 50'den fazla savaş esirini teslim etti

Rus milyarder Ukrayna savaşından dolayı vatandaşlıktan vazgeçti
DÜNYA
Rus milyarder Ukrayna savaşından dolayı vatandaşlıktan vazgeçti
Rakip geliyor

Rakip geliyor

​Twitter'ın kurucusu yeni sosyal medya platformu kuruyor.
Bahçesinde öyle bir şey yetişti ki

Bahçesinde öyle bir şey yetişti ki

Limon sanıp tesadüfen dikti: Gören telefona sarılıyor.
İzmirliler LGBT dayatmasına karşı 6 Kasımda Büyük Aile Buluşması düzenleyecek

Bakan müjdeyi verdi: Kamu bankaları gereken desteği verecek.

​Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl diplomasisi için Putin ve Zelenskiy ile görüşecek.

​Brezilya'da seçim sonrası eylemler yaşanıyor

Sözcü Çelik: Kılıçdaroğlu bu provokasyondan dolayı özür dilemelidir.

​Yunanistan'da tekne battı: Çok sayıda yaralı ve kayıp var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.