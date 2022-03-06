Dünya Rusyanın saldırılarında bugün iki çocuk öldü
AVRUPA

Rusya'nın saldırılarında bugün iki çocuk öldü

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan İrpin şehrinde tahliyeler sürerken saldırıda bulundu. Saldırı sonucu ikisi çocuk sekiz kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın saldırılarında bugün iki çocuk öldü
İrpin'den kaçan siviller

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yaptığı açıklamada, İrpin’deki vatandaşların tahliyesi sırasında, Rus ordusunca açılan ateş sonucunda ikisi çocuk sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Markuşin, "Rus işgalciler sivillere ateş açtı. Bir aile öldü. Gözlerimin önünde iki çocuk ve iki kişi yaşamını yitirdi. Bugünkü bombardımanda toplam sekiz sivil yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

"ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Şehrin bir kısmının Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini de ifade eden Markuşin, buna rağmen şehrin teslim olmadığını ve İrpin’deki çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

Markuşin, sivillerin tahliyelerinin yarın da devam edeceğini belirtti.

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