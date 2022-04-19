Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusyaya ek yaptırımlar gelecek G7, AB ve NATO liderleri anlaştı
AVRUPA

Rusya'ya ek yaptırımlar gelecek: G7, AB ve NATO liderleri anlaştı

G7, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeleri liderlerinin, Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya yönelik ek yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere Moskova'nın uluslararası izolasyonunun artırılması konusunda görüş birliğinde olduğu bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyaya ek yaptırımlar gelecek: G7, AB ve NATO liderleri anlaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Mario Draghi’nin ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün öğleden sonra video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

  • Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeleri değerlendiren liderlerin düşmanlıkların uzamasına ilişkin güçlü endişelerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, halkın çektiği acılara son vermek için bir an önce ateşkese ulaşma ihtiyacı vurgulandı.

Liderlerin, Ukrayna'ya bütçe başta olmak üzere tüm boyutlarıyla destek konusunda yakın koordinasyonun önemini teyit ettiği kaydedildi.

  • Açıklamada, "Ek yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere Kremlin üzerindeki baskının artırılması ve Moskova'nın uluslararası izolasyonun genişletilmesi gereksinimi konusunda geniş fikir birliği belirtildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik ortak taahhüt vurgulanırken, bunun Rus kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

Pentagon: Rusya'nın Donbas'ı almasını kaçınılmaz olarak görmüyoruz
DÜNYA
Pentagon: Rusya'nın Donbas'ı almasını kaçınılmaz olarak görmüyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız
DÜNYA
Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'dan misafir olundu.
Akyazıda ikinci perde

Akyazı'da ikinci perde

Trabzonspor-Kayserispor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Bakan Akar: Teröristlerin çaresizliği telsiz konuşmalarına yansıyor

​'Mescid-i Aksa'ya yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemeli'

Fenerbahçe <br>tarihine geçti

Fenerbahçe
tarihine geçti

​15 yaşındaki futbolcu ilk defa özel maçta oynadı.

Ayasofya'nın imparatorluk kapısı tahrip edilmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.