S-500 test edildi: 12 silah türünün üretimi sonlandırıldı
S-500 test edildi: 12 silah türünün üretimi sonlandırıldı
Suriye'de, Rus S-500 hava savunma füze sisteminin Suriye’de testleri yapıldı. Söz konusu sistemin ilk etapta testinin tamamlandığı ve başarılı olduğu bildirildi. Suriye’deki operasyonlar sırasında testleri başarısızlıkla sonuçlanan 12 silah türünün ise üretimine son verildiği ifade edilmişti.
Rus hava savunma füze sistemi S-500’ün Suriye’de başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.
Rus İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayi kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, S-500 hava savunma füze sisteminin testleri esnasında birtakım arızalar meydana gelse de bu problemlerin hızlı bir şekilde çözüldüğü ifade edildi.
Sistemin söz konusu etapta testinin tamamlandığı belirtilen haberde, testin "başarılı" kabul edildiği aktarıldı.