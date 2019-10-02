Dünya S-500 test edildi 12 silah türünün üretimi sonlandırıldı
ORTADOĞU

S-500 test edildi: 12 silah türünün üretimi sonlandırıldı

S-500 test edildi: 12 silah türünün üretimi sonlandırıldı

Suriye'de, Rus S-500 hava savunma füze sisteminin Suriye’de testleri yapıldı. Söz konusu sistemin ilk etapta testinin tamamlandığı ve başarılı olduğu bildirildi. Suriye’deki operasyonlar sırasında testleri başarısızlıkla sonuçlanan 12 silah türünün ise üretimine son verildiği ifade edilmişti.

Haber Merkezi AA
Rus S-500 hava savunma füze sistemi.
Rus S-500 hava savunma füze sistemi.

Rus hava savunma füze sistemi S-500’ün Suriye’de başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

  • Rus İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayi kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, S-500 hava savunma füze sisteminin testleri esnasında birtakım arızalar meydana gelse de bu problemlerin hızlı bir şekilde çözüldüğü ifade edildi.

Sistemin söz konusu etapta testinin tamamlandığı belirtilen haberde, testin "başarılı" kabul edildiği aktarıldı.

S-500 üretimi başladı
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S-500 üretimi başladı
Rusya, son dönemde yoğun mesai harcadığı S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladı.

12 silah türünün üretimi sonlandırıldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu, S-500 sisteminin Rus ordusuna tedarikinin 2020'de başlayacağını bildirmişti.

Ayrıca Şoygu, Suriye’deki operasyonlar sırasında testleri başarısızlıkla sonuçlanan 12 silah türünün ise üretimine son verildiğini ifade etmişti.

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