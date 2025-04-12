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Saçılan soygun paralarına hücum

Saçılan soygun paralarına hücum

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yangının ardından çevredekilerin yanmış banknotlar arasında sağlam olanları aradığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Yangının ardından çevredekilerin yanmış banknotlar arasında sağlam olanları aradığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kolombiya'da gerçekleşen bir soygun, filmleri aratmayan anlara sahne oldu. Kolombiya'nın Riohacha kentindeki Almirante Padilla Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen silahlı soygun, en az 12 kişilik silahlı bir çetenin iki SUV araçla piste girmesiyle başladı. Soyguncular, başkent Bogota'ya gitmeye hazırlanan LATAM Hava Yolları uçağının yanında park etmiş zırhlı araca ateş açarak müdahale etti. Kaçış sırasında bir köye ulaşan çete, kullandıkları araçlardan birini içinde para dolu çantalarla birlikte ateşe verdi.


#Kolombiya
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