Saçılan soygun paralarına hücum

Kolombiya'da gerçekleşen bir soygun, filmleri aratmayan anlara sahne oldu. Kolombiya'nın Riohacha kentindeki Almirante Padilla Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen silahlı soygun, en az 12 kişilik silahlı bir çetenin iki SUV araçla piste girmesiyle başladı. Soyguncular, başkent Bogota'ya gitmeye hazırlanan LATAM Hava Yolları uçağının yanında park etmiş zırhlı araca ateş açarak müdahale etti. Kaçış sırasında bir köye ulaşan çete, kullandıkları araçlardan birini içinde para dolu çantalarla birlikte ateşe verdi.