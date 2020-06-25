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Dünya Sadakataşı İdlibde briket ev açılışlarını sürdürüyor
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Sadakataşı İdlib’de briket ev açılışlarını sürdürüyor

Sadakataşı İdlib’de briket ev açılışlarını sürdürüyor

İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde Sadakataşı ve Cihannüma Derneği iş birliğiyle inşa edilen ‘Cihannüma Evleri’ düzenlenen açılış töreniyle ailelere teslim edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnşa edilen 310 ev düzenlenen törenle mülteci ailelere verildi.
İnşa edilen 310 ev düzenlenen törenle mülteci ailelere verildi.

Suriyeli mülteciler için, Sadakataşı Derneği tarafından temeli atılan 1530 briket evin yapımı tamamlandı. Kefer Lusin’de inşa edilen 310 ev düzenlenen törenle mülteci ailelere verildi.

Suriye'nin İdlib kırsalına bağlı Kefer Lusin bölgesinde inşası tamamlanan 310 adet briket evin bulunduğu ‘Cihannüma Evleri’ Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen ve Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal katılımıyla düzenlenen açılış töreninin ardından savaş mağduru ailelere teslim edildi.

Bölgede yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, STK’ların katılımıyla ‘‘Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız’’ çağrısıyla başlayan yardım kampanyası kapsamında Sadakataşı Derneği bölgeye ulaştırdığı acil insani yardımla birlikte yapımını tamamladığı briket evlerin açılışlarını da gerçekleştiriyor.

İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde Sadakataşı ve Cihannüma Derneği iş birliğiyle inşa edilen ‘Cihannüma Evleri’ düzenlenen açılış töreniyle ailelere teslim edildi.

Bin 530 aileye briket ev

Yaşanan saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan İdlibli mültecilerin yaşamış olduğu barınma sorunun çözümü için, dernek tarafından 9 farklı bölgede toplamda bin 530 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor. Briket evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Ayrıca toplu konutların ihtiyaçları doğrultusunda 4 cami ve 3 okulun inşaatı devam ediyor.

Hedef 5 bin briket ev

Briket ev projesini anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, ‘‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ve İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde başlattığımız İdlib’deki briket ev çalışmamız kapsamında 9 farklı bölgede inşa ettiğimiz evlerin açılışları sürüyor. Şimdi de Cihannüma Evlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 310 adet evin bulunduğu Cihannüma evleri için tüm Cihannüma camiasına ve bağışçılarına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Özdal, dernek olarak Suriye’de inşa etmeyi hedefledikleri briket ev sayısını 5 bine çıkarmaya karar verdiklerini belirtirken en kısa süre içerisinde okul inşa edileceğini söyledi.

Kefer Lusin’de inşa edilen 310 ev düzenlenen törenle mülteci ailelere verildi.

Cihannüma Derneği Başkanı Mustafa Şen ise, “İdlib’e bağlı Kefer Lusin bölgesinde Cihannüma’nın yaptırmış olduğu briket evlerimizi bugün ailelere teslim ettik. Türkiye olarak Suriye’de hiçbir zaman mağdurları sahipsiz ve yalnız bırakmadık ve daima yanlarında olduk. Burada bir yaşam kenti inşa etme planımızı kısa bir süre içerisinde hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu evlere yerleştirilen ailelerin çoğunluğu yetimlerden oluşuyor. Toplamda bin çocuk aile büyükleriyle burada yaşayacak. Bu nedenle en kısa süre içerisinde bu alana okul inşa etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bünyesinde 310 adet briket ev bulunan Cihannüma Evleri’nde bin 800 savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivil, barınma imkânı elde etti.

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