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Dünya Sadakataşı Ramazanda Suriyeyi unutmadı
ORTADOĞU

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Sadakataşı Derneği, Ramazan yardımlarında iç savaş nedeni ile zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Suriyeli kardeşlerini unutmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı Derneği, 2 bin aileye kumanya yardımında bulundu.
Sadakataşı Derneği, 2 bin aileye kumanya yardımında bulundu.

Ramazan yardımlarını Türkiye ile birlikte 27 ülkede ‘‘Ramazan Gönülden Gönüle Temastır’’ çağrısıyla sürdüren Sadakataşı Derneği, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan ailelere Ramazan kumanyası ve iftarlık kumanya dağıtımları gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği, 2 bin aileye kumanya yardımında bulundu.

2 bin aileye kumanya

Dernek Suriye’nin İdlib bölgesinde Ramazan yardımları kapsamında 2 bin aileye içerisinde un, toz şeker, pirinç, bulgur, makarna, reçel, irmik, mercimek, ay çiçek yağı, zeytin, kuru fasulye ve tuzdan oluşan Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Sadakataşı Ramazan ekipleri tarafından kumanya dağıtımlarına Ramazan ayı boyunca devam edilecek.

Sadakataşı Derneği, 2 bin aileye kumanya yardımında bulundu.

İftarlık kumanya dağıtımları

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık sofralar kurmak yerine evlere iftarlık kumanya dağıtımları gerçekleştiren dernek, İdlib’den göç edip Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan 5 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği, 2 bin aileye kumanya yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bu Ramazan’da başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında mazlum halklara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, Suriye'de çatışmalar gölgesinde yaşayan insanların yaşam sıkıntılarına dikkat çekti. Özdal sözlerinin devamında derneğin bölgeye yardımlarını Ramazan ayı boyunca düzenli olarak süreceğini belirtti.

Sadakataşı Derneği, 2 bin aileye kumanya yardımında bulundu.

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya bedelini 120 TL, bayramlık bedelini 150 TL, fitre bedelini 27 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Sadakataşı Derneği, 2 bin aileye kumanya yardımında bulundu.

Ayrıca 2989’a RAMAZAN yazıp sms göndererek Ramazan yardımlarına 10 TL’lik katkıda bulunabilirsiniz, www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 0461 numaralı irtibat telefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlık ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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