Dünya Sağlık merkeziTürkiyeden
ORTADOĞU

Sağlık merkezi Türkiye’den

Türkiye, terörden temizlenen Afrin’e hizmet götürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Afrin’in Racu beldesinde ücretsiz hizmet veren sağlık merkezi açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkezde, Raculu halk sağlık ihtiyaçlarını Afrin’e gitmeden karşılıyor.
Merkezde, Raculu halk sağlık ihtiyaçlarını Afrin’e gitmeden karşılıyor.

Sağlık Bakanlığı, Afrin'in Racu beldesinde ücretsiz hizmet veren sağlık merkezi açtı. Merkezde, dahiliye, diş, kadın ve çocuk hastalıkları polikliniklerinin yanı sıra kan tahlili laboratuvarı ve eczane bulunuyor. Ücretsiz ilaçların verildiği merkezde, Raculu halk sağlık ihtiyaçlarını Afrin’e gitmeden karşılıyor.

TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

Sağlık merkezi müdürü Saad Ahmed, Racu'dan Afrin'e ulaşımın zor olduğunu, şimdi ise belde halkının rahatlıkla sağlık hizmeti aldığını söyledi. Ahmed, merkezde tüm birimlerin ücretsiz olduğunu belirterek, "Türk hükümetine ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Racu'da yaşayanları bu meşakkatten kurtardılar" dedi.

İLAÇLARIMIZI ÜCRETSİZ ALABİLİYORUZ

Hastalardan Haydar Ali de, "Daha öncesinde Afrin merkezine gidiyorduk tedavi olmak için. Yollar uzun ve engebeli. Türkiye’ye de teşekkür ederiz. Bizlere sağlık merkezi kurdular. Oğlumu getirdim tedavi olması için. Elhamdülillah merkezde her şey var. En önemlisi de ilaçlarımızı ücretsiz alabiliyoruz" diye konuştu.

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