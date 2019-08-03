Dünya Saldırılar devam ederse büyük göçler olabilir
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Saldırılar devam ederse büyük göçler olabilir

Saldırılar devam ederse büyük göçler olabilir

Esed rejimi ve destekçileri, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana bölgeye saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti. Saldırılarda 750 bin sivil yerlerinden oldu. Göç rakamlarının bir milyona çıkacağından endişelenen Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Hallaj, nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelere saldırlarının devam etmesi halinde büyük göçlerin olacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Suriye halkı, savaş nedeniyle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.
Suriye halkı, savaş nedeniyle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılar nedeniyle evlerinden göç etmek zorunda kalanların sayısı 750 bine ulaştı.

  • Esed rejimi askerleri, onlara destek veren İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın, İdlib ve Hama illerine İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılardan kaçan sivillerin büyük kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarındaki Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerde kamp alanlarına ve İdlib'deki zeytinliklere, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığındı.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından (STK) Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, şunları söyledi:

"İdlib mutabakatının imzalandığı tarihten bu yana bölgede 3 saldırı dönemi yaşandı ve toplam yerinden edilen sivillerin sayısı ise yaklaşık 750 bine ulaştı. Marratinnuman, Serakib ve Eriha ilçeleri gibi yoğun nüfusa sahip büyük yerleşimlere saldırılar devam ederse, göç rakamlarının bir milyona çıkacağından endişeleniyoruz."

"Yerinden edilenlerin çadır, temiz su ve kanalizasyon şebekesine ihtiyacı var"

Hallac, tarım arazileri ve düzensiz kamplarda yerinden edilenlerin en büyük ihtiyaçlarının başında barınak ve temiz suyun geldiğini kaydetti.

  • Halihazırda kamp bölgelerinde, su ve kanalizasyon şebekesinin önemli ihtiyaç listesinde ikinci sırada geldiğini belirten Hallac, "İçecek temiz su, teşekküllü yol ve kanalizasyon şebekesinin olmaması hastalıkların yayılmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana Toplantısı'nda, İdlib ve çevresi "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edildi. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam etti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 13. Astana Toplantısı sürerken, önceki gün bölgede ateşkes ilan edildi. Esed rejiminin ve Rusya'nın hava ve kara saldırıları ateşkes ilan edilmeden önceki sürecine göre nispeten azaldı.

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Saldırılar, Hama'nın kuzey ve kuzeybatısında Latamine ve Kefer Zita ilçesine, Zekat ve Zeyzun köyü gibi cephe hatlarına yakın yerleşimlerinde düşük yoğunlukta devam ediyor.

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