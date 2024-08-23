Salon Siyonistlerin sokaklar Filistin’in

ABD'nin Chicago kentinde toplanan Demokrat Parti Kongresi'nde Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris'in ekibi, Gazze'de devam eden soykırımın konuşulmasına sansür uygulayarak adeta Siyonizm'e destek verdi. Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerden birinin ailesi konuşma yapmasına rağmen Filistin asıllı birinin konuşmasına izin verilmemesi, tepkilere yol açtı. Ayrıca Kongre'de yapılan konuşmalarda Gazze'den neredeyse hiç bahsedilmezken, "ateşkes talebi" de susturulmak istendi. Buna karşın Chicago sokaklarında binlerce Filistin destekçisi Gazze'de ateşkes ve ABD yönetiminin İsrail'e desteği kesmesi için protesto eylemleri gerçekleştirdi.

Delegelerin talebi karşılık görmedi

NBC News'ün haberine göre, Filistin destekçisi 30 Demokrat delege, Demokratik Ulusal Kongre'de (DNC) Filistinli bir konuşmacının bulunması talepleri karşılık bulmayınca bina önünde eylem yaptı. Kongrede İsrailli esirlerden birinin ailesinin konuşma yapmasına rağmen Filistin asıllı bir konuşmacıya izin verilmemesine Filistin destekçisi delegeler ve Demokrat Partililer tepki gösterdi.

"İnsanlığımız nerede?"

ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerden birinin ailesinin DNC'de konuştuğunu hatırlatarak Filistinli birinin burada konuşmasına izin verilmemesinin çifte standart olduğunu kaydetti. Tlaib, "DNC neden İsrailli çocukların Filistinli çocuklardan daha değerli olduğunu söylüyor? Paylaştığımız insanlığımız nerede? Filistinlileri silmeyi bırakın. Biz varız. Sesimizi duyurmayı hak ediyoruz" ifadeleriyle yaşanan ikiyüzlü ayrımcılığa tepki gösterdi.

"Müslüman Kadınlar" grubu dağıtıldı

Demokratların başkan adayı Harris'i destekleyen "Harris ve Walz için Müslüman Kadınlar" grubu, Filistin asıllı bir Amerikalının DNC'de konuşmasına izin verilmemesi üzerine grubun dağıtıldığını açıkladı. Grubun Instagram hesabında yapılan paylaşımda, Harris'in Gazze politikası sertçe eleştirilerek "Bu gece sahneye çıkan İsrailli esirin ailesi, Filistinli Amerikalılara ve Filistinlilere karşı adayımızdan ya da DNC'den daha fazla empati göstermiştir" denildi.

"Soykırımı durdurun"

Öte yandan Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulmasını talep eden binlerce gösterici kongrenin yapıldığı bölgeye yürüdü. "Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu" çatısı altında toplanan onlarca sivil toplum örgütüne mensup binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah yardımlarının son bulması için yürürken, "Gazze'de hemen ateşkes", "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlarla Biden yönetimini protesto ettiler.

Biden'dan 'ateşkes' telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, 11 aydır devam eden Gazze Soykırımı'nda bir kez daha telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Gazze'de ateşkes görüşmelerinin tamamlanmasının aciliyetini" vurguladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının tamamlanmasının aciliyetini vurguladı ve kalan engellerin kaldırılması için Kahire'deki yapılacak görüşmeleri değerlendirdi" ifadesine yer verildi.

Walz resmen kabul etti

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimde başkan yardımcısı adayı gösterilen Minnesota Valisi Tim Walz, resmi olarak Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile beraber yarışmayı kabul etti. Demokrat Partinin seçimde Harris'in yardımcısı olarak aday gösterdiği Walz, "ABD başkan yardımcılığı adaylığınızı kabul etmek bir onurdur" dedi. Seçimleri kazanmaları halinde orta sınıf aileler için vergi indirimleri, ilaç ve konut fiyatlarının düşürülmesi gibi hedeflerini açıklayan Walz, Harris ile Amerikalıların çıkarı için çalışacaklarını savundu.







