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Dünya Şam tiyatrosu Halksız ülkede seçime gidiyor
ORTADOĞU

Şam tiyatrosu: Halksız ülkede seçime gidiyor

Suriye’de milyonlarca sivili yerinden ve yurdundan eden eli kanlı Beşşar Esed rejimi, Mart 2011’den bu yana süren iç savaşta, milyonlarca Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve yurt içinde yerinden edildiği bir ortamda, bugün 3. kez parlamento seçimlerine gidiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce ertelenen milletvekili seçimlerine, rejimin göçe zorladığı ve yerinden ettirdiği Suriye halkının yarısından fazlası katılamayacak. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 61’ine hakim olan Esed rejimi, seçimleri, kontrolündeki bölgelerin yanı sıra terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde bazı noktalarda düzenleyecek. Askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ise seçimler yapılmayacak. 2011 öncesi ülke nüfusu 22-23 milyon civarındayken Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, iç savaşta 6,7 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu süreçte, 7-8 milyon kişi de yerinden edildi.

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