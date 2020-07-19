Şam tiyatrosu: Halksız ülkede seçime gidiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce ertelenen milletvekili seçimlerine, rejimin göçe zorladığı ve yerinden ettirdiği Suriye halkının yarısından fazlası katılamayacak. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 61’ine hakim olan Esed rejimi, seçimleri, kontrolündeki bölgelerin yanı sıra terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde bazı noktalarda düzenleyecek. Askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ise seçimler yapılmayacak. 2011 öncesi ülke nüfusu 22-23 milyon civarındayken Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, iç savaşta 6,7 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu süreçte, 7-8 milyon kişi de yerinden edildi.

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