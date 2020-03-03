Dünya Şamda gayrimeşru imza
ORTADOĞU

Şam’da gayrimeşru imza

Libya ve Suriye’de kendi halklarına karşı insanlık suçu işleyen Hafter terör örgütü ile Esad rejimi sözde işbirliği protokollerine imza attı. Halkları nezdinde meşruiyetini kaybetmiş iki tarafın imza attığı 46 protokolde Türkiye’ye karşı işbirliği öne çıkıyor. İmzalanan protokoller arkasında BAE ve Rusya’nın olduğu değerlendiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halkları nezdinde meşruiyeti olmayan iki taraf işbirliği anlaşmasına imza attı.
Halkları nezdinde meşruiyeti olmayan iki taraf işbirliği anlaşmasına imza attı.

Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Halife Hafter tarafından oluşturulan sözde geçici hükümet ve Suriye Beşşar Esad rejimi karşılıklı diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı. Bingazi merkezli 218 TV’nin haberine göre, rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim ile Şam’da temaslarda bulunan Hafter hükümeti heyeti arasında bugün yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalandı. Hafter temsilcileri Cumartesi akşamı Şam’a gelmişti. Hafter ve Esad rejimi arasındaki koordinasyonun Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya eliyle sağlandığı değerlendiriliyordu.

HEDEFLERİ TÜRKİYE

Libya ve Suriye’de kendi halkalrına karşı terör ve insanlık suçu işleyen iki tarafın imzaladığı protokollerde, iki ülke topraklarının egemenliği ve “başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği” kaydedildi. Kendi halkları nezdinde hiçbir meşruiyeti bulunmayan Hafter’in hangi dayanakla bu protokole imza attığı henüz bilinmiyor.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Hafter’in sözde hükümetinden başbakan yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, dışişleri ve uluslararası yardımlaşma bakanı Abdulhadi el-Huveyc, savunma bakanı Yunus Ferhan ve istihbarat şefi Mustafa el-Mukaran’dan oluşan heyetin dün akşam Şam’a gittiği belirtilmişti. Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonunun değerlendirileceği ziyarette “Türkiye’nin operasyonları” meselesinin de görüşüleceği bildirilmişti.

Hafter çocuk öldürdü

Roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’e bağlı milisler tarafından başkent Trablus’un güneyine düzenlenen roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Trablus merkezli Panorama TV’nin haberine göre, darbeci Hafter’e bağlı milisler, bu gece Trablus’un güneyindeki Tarik eş-Şuk bölgesine roketli saldırı düzenledi.Bir eve isabet eden roket nedeniyle 10 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı saldırıda, evde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

UMH göz açtırmıyor

  • Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter terör örgütüne bağlı milislerden 23’ünün öldürüldüğünü, 4’ünün sağ yakalandığını duyurdu. UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyinde pek çok noktadan gerçekleştirdiği saldırıların UMH güçleri tarafından püskürtüldüğünü, çıkan çatışmada 23 milisin öldürüldüğünü, 4’ünün yakalandığını söyledi. Mecei, çatışmalarda UMH güçlerinden de 9 askerin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Sözcü Mecei, UMH güçlerinin, Hafter milislerinin El-Aziziyye ve es-Sevani bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılar sırasında 6 askeri aracı, Ayn Zara bölgesinde de bir füze rampasını kullanılamaz hale getirdiğini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldiği programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Suriye'de ne işimiz var?' eleştirilerine tepki göstererek, 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusu, 'Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı' önerisini aslında bize tavsiye etmektir. Buradan şimdi milletime soruyorum. Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyun mu eğelim?' diye konuştu.
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