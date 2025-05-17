Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Şampiyonluk maçı öncesi faciadan dönüldü

Şampiyonluk maçı öncesi faciadan dönüldü

04:0017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sürücünün, genç bir kıza çarptığı, sonrasında çevredekilerin tepki göstermesiyle paniğe kapılarak kontrolsüz şekilde hızlanıp, kalabalığın arasına daldığı ifade edildi.
Sürücünün, genç bir kıza çarptığı, sonrasında çevredekilerin tepki göstermesiyle paniğe kapılarak kontrolsüz şekilde hızlanıp, kalabalığın arasına daldığı ifade edildi.

İspanya futbolunun en üst ligi olan La Liga’da Barcelona, önceki gün sahasında ağırladığı Espanyol’u 2-0 yenerek tarihindeki 28’inci şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona taraftarları, gelen şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı. Maç öncesinde ise stadyum dışında üzücü bir olay yaşandı. Bir sürücü, aracıyla maçı izlemek üzere stadyum önünde toplanan taraftarların olduğu kalabalığa daldı. Olay sonrası yayılan terör saldırısı şüphesi İspanyol polisi tarafından yalanlandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kasıt olmadığı ve olayın bir kaza olduğu duyuruldu. Öte yandan gözaltına alınan sürücünün, genç bir kıza çarptığı, sonrasında çevredekilerin tepki göstermesiyle paniğe kapılarak kontrolsüz şekilde hızlanıp, kalabalığın arasına daldığı ifade edildi.


#İspanya
#facia
#Barcelona
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS başvurularında son gün yaklaşıyor: ÖSYM 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? İşte sınav takvimi