Şampiyonluk maçı öncesi faciadan dönüldü

İspanya futbolunun en üst ligi olan La Liga’da Barcelona, önceki gün sahasında ağırladığı Espanyol’u 2-0 yenerek tarihindeki 28’inci şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona taraftarları, gelen şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı. Maç öncesinde ise stadyum dışında üzücü bir olay yaşandı. Bir sürücü, aracıyla maçı izlemek üzere stadyum önünde toplanan taraftarların olduğu kalabalığa daldı. Olay sonrası yayılan terör saldırısı şüphesi İspanyol polisi tarafından yalanlandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kasıt olmadığı ve olayın bir kaza olduğu duyuruldu. Öte yandan gözaltına alınan sürücünün, genç bir kıza çarptığı, sonrasında çevredekilerin tepki göstermesiyle paniğe kapılarak kontrolsüz şekilde hızlanıp, kalabalığın arasına daldığı ifade edildi.