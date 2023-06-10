San Francisco’da silahlı saldırı

Yetkililer tarafından herhangi bir tutuklama bildirilmedi.
San Francisco Denetleme Kurulu üyesi Hillary Ronen'in yasama yardımcısı Santiago Lerma olay yerinde verdiği demeçte, beş yaralıdan birinin ameliyata alındığını ve dört kişinin hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi edildiğini söyledi.
San Francisco Polis Departmanı memurları, yerel saatle 21.00 civarında Mission Bölgesi'ne çağrıldı. Polisten yapılan açıklamada, "Polisler olay yerine geldiğinde kurşun yarası almış çok sayıda kurban tespit ettiler. Polisler, kurbanları tedavi etmek ve bölgedeki hastanelere nakletmek için olay yerine sağlık görevlileri çağırdı" ifadelerinde bulunuldu.
Polis, vurulan kurbanların tam sayısını açıklamadı ve tıbbi durumlarının bilinmediğini de sözlerine ekledi. Yetkililer tarafından herhangi bir tutuklama bildirilmedi.