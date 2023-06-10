San Francisco’da silahlı saldırı

Tüm dünya küresel ölçekte sorunlara da neden olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı yakından takip etmeye devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusundaki kayıpların son günlerde arttığını belirten Putin, uğradığı kayıplara rağmen, Ukrayna ordusunun hala saldırı potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, "Ukrayna’nın saldırısının başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ukrayna ordusundaki stratejik rezervlerin kullanımı bunu gösteriyor.” dedi.