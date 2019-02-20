Dünya Sanders Trumpın koltuğuna aday
AMERİKA

Sanders Trump'ın koltuğuna aday

Sanders Trump'ın koltuğuna aday

ABD'de Vermont Senatörü Bernie Sanders, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bernie Sanders
Bernie Sanders

Kendisini "demokratik sosyalist" olarak nitelendiren ve 2016'deki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendirmesine vesile olan 77 yaşındaki Bernie Sanders, destekçilerine gönderdiği e-Postada, 2020'de başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Sanders, e-Postada, "Kampanyamız sadece Donald Trump'ı yenmekle ilgili değil. Ülkemizi dönüştürmek, ekonomik, sosyal, ırksal ve çevresel adalet ilkelerine dayalı bir yönetim yaratmakla ilgili." ifadesini kullandı.

Amerikalı senatör, CBS'ye yaptığı açıklamada da Beyaz Saray'a gitme arzusunun, 2016'nın devamı niteliği taşıdığını ve savunduğu politikaların bugün Demokrat Parti tarafından kucaklandığını söyledi.

ABD'de mevcut siyasi düzene karşı eleştirel tavrıyla tanınan Bernie Sanders, 2016'da Demokratların başkanlık ön seçimlerinde eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın rakibi olmuştu. Sanders, o dönemde yüksek okul ücretlerinin kaldırılması ve tek ödeyenli sağlık sistemi önerilerinin ateşli savunuculuğunu yapmıştı.

Bernie Sanders, bir söyleşisinde, "Dünyanın her ülkesinde, milyarder sınıfa istedikleri her şeyin olamayacağını söyleyen bir lider kadrosuna ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

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