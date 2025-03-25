Santorini kapılarını yeniden açtı

Yunanistan'ın ünlü turizm adası Santorini, şubat ayında meydana gelen binlerce küçük depremin ardından kapılarını ilk ziyaretçilerine açtı. Olağanüstü hal ilan edilen Santorini’de, binlerce kişi depremlerden dolayı kaçmak zorunda kalmıştı ve turizm sezonunun sönük geçeceği endişeleri doğmuştu. Hafta sonu ise yılın ilk yolcu gemisinin adaya ulaştığı kaydedildi. Pazar günü sabah saatlerinde Celestyal Discovery isimli kruvaziyer gemisi, Santorini açıklarındaki Ege sularına, içinde çoğunluğu Amerikalı olan yaklaşık bin 700 turistle birlikte yanaştı.