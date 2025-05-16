Santorini'de deprem tedbirleri artırılıyor

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda şubat-mart aylarında yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle olası bir depreme karşı sivil koruma tedbirlerini yürürlüğe koyduğu bildirildi. Yunanistan resmi gazetesinde yayınlanan ve bakanlıkların ortak kararıyla belirlenen tedbirler, 15 Kasım'a kadar geçerli olacak. Hem ada sakinlerini hem de adayı ziyaret edecek turistleri korumayı amaçlayan tedbirler, kalabalık toplanmaları engellemeyi hedefliyor. Bu çerçevede, limanlarda feribotlara araç giriş çıkışlarının düzenlenmesi, limanda bazı alanların acil durum alanı olarak boş bırakılması, olası bir depremde heyelan tehlikesi bulunan bölgelere geçişlerin yasaklanması öngörülüyor.