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Dünya

Sarışın değilse mülteci değil

BM'nin yeni raporunda Suriye İç Savaşı’nda yerlerinden edilen milyonlarca insanın görmezden gelinip, Rusya'nın Ukrayna’daki işgalinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük mülteci krizini tetiklediğinin açıklanması tepkiye sebep oldu.

04:00 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Birleşmiş Milletler’in (BM) yeni açıklanan raporunda Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük mülteci krizini tetiklediği açıklandı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerine 8 milyon Ukraynalının göç ettiği belirtilen raporda, 5.4 milyon kişinin de ülke içerisinde mülteci durumuna düştüğü ifade edildi. Öte yandan 12 yıldır devam eden Suriye İç Savaşı’nda yerlerinden edilen milyonlarca insanın görmezden gelinip Ukrayna’daki durumun 1945 sonrası en ağır mülteci krizi olarak nitelendirilmesi ise tepki topladı. BM’nin kendi raporlarına göre en az 14 milyon Suriyeli ülkelerinde ya da ülkelerinin dışında mülteci durumunda bulunuyor.



#Birleşmiş Milletler
#Rusya-Ukrayna
#Suriye
#Mülteci krizi
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