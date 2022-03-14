Savaş Polonya'ya yaklaştı: Rusya NATO üssünü vurdu
Rus ordusu işgalin 18. gününde saldırılarını ülkenin en batısına kadar genişletti. Ukrayna’nın Polonya sınırına 30 km uzaklıktaki Yavoriv üssü 30 seyir füzesiyle vuruldu. 35 kişi öldü, 134 kişi yaralandı. Rusya, NATO’nun da kullandığı bu merkezi vurarak Batı’ya gözdağı verirken savaşın genişleyeceği endişelerine yol açtı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgale yönelik askeri harekatının 18’inci gününde Rus ordusu saldırılarını ülkenin batı sınırlarına kadar genişletti. Ukrayna’nın en batısındaki Lviv şehrinin çevresine yoğunlaşan füze saldırılarında dün, Ukrayna ordusuna bağlı en büyük askeri üslerden, savaştan önce NATO ile askeri tatbikatların da yapıldığı Yavoriv Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi vuruldu.
30 seyir füzesiyle yapılan saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi ise yaralandı. Yavoriv’e yapılan saldırı, Rusya’nın, “Batılı ülkelerden Ukrayna ordusuna yapılan silah yardımları hedef alınabilir” tehdidinden hemen sonra geldi.
EĞİTİMLERDE KULLANILIYORDU
Batılı ülkelerin tanksavar ve uçaksavar gibi savunma silahlarını Ukrayna’ya sevk etmek için kullandığı Polonya sınırına 30 km mesafede olan Yavoriv askeri üssü, savaştan önce NATO ile düzenlenen askeri tatbikat ve eğitimler için de kullanılıyordu. Ukrayna ordusuna yardım amaçlı gönderilen silahların da bu üste toplandığı iddialar arasında. Rusya’nın üssü 30 seyir füzesiyle vurduğu kaydedildi.
YABANCI EĞİTMENLER VARDI
Füzeli saldırıyı “terör eylemi” diye niteleyen Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da üste yabancı eğitmenlerin olduğunu belirtti. Eğitmenlerin uyruğuna ilişkin bilgi vermeyen Reznikov, can kayıplarına ilişkin bilginin yakında paylaşılacağını belirtmekle yetindi. Şubat ayında üsten gelen fotoğraflarda Amerikalı eğitmenlerin Ukrayna ordusu ile tatbikatlara katıldığı görüntüsü yansımıştı.
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KRİTİK ÖNEME SAHİP
390 km karelik dev bir alan üzerine kurulan üs, savaştan önce Ukrayna ordusu ile NATO üyeleri arasında, ‘Barış için Ortaklık’ programı çerçevesinde düzenlenen tatbikatlar ve eğitimler için kullanılıyordu. Rus ordusuna direnişte büyük etkinlik gösteren Ukrayna Özel Kuvvetleri’nin de bu üste eğitildiği belirtiliyor.
TEHDİT ETMİŞTİ
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov önceki gün başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna yönetimine silah sağlamakla büyük hata yaptıklarını ilan ederek, bu silah sevkiyatlarının tespit edildiğinde Rus kuvvetlerinin hedefi olacağı tehdidinde bulunmuştı. Ryabkov, “Ukrayna topraklarına silah sevkiyatı yapıldığını tespit ettiğimiz an bunlar bizim silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacak” açıklamasını yapmıştı.
GİZLİ SEVKİYAT HATLARI
Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna’ya silah sevkiyatının, dev kargo uçaklarıyla, Polonya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerine gerçekleştiği belirtiliyordu. Bu noktalardan belirlenen gizli yollarla silahların Ukrayna içine geçirildiği kaydediliyordu. Haberlerde, Rusya’nın gizli hatları her an belirleyebilme ihtimaline karşı silah sevkiyatının hızlandırıldığı belirtiliyordu.