Savaş uzaya sıçradı: Resmen açıklandı

Rusya uzay ajansı görevini yürüten Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Almanya’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Almanya Havacılık Merkezi (DLR) Yönetim Kurulu Başkanı Anke Kaysser-Pyzalla’ya mektup gönderdiğini açıkladı.

Ortak deneyler durduruluyor

Rogozin, ISS’te Almanya ile ortak yürütülen deneylerin durdurulacağını belirtti. Açıklamaya göre deneyler, bağımsız bir şekilde Roscosmos tarafından devam ettirilecek. Roscosmos Genel Müdürü Rogozin ayrıca yaptırımların zeminine göre Rus uzay programını adapte edileceğini ve uyduların savunma amaçlı konuşlandırılacağını belirtti.

DÜNYA İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

Almanya Havacılık Merkezi (DLR) bugün yaptığı açıklamada, Alman Uzay Ajansı ile bir dizi araştırma projesinde Rus kurumlarıyla işbirliği yaptıklarını ifade ederek tüm işbirliği projelerini durduracağını açıklamıştı.