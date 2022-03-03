Dünya Savaş uzaya sıçradı Resmen açıklandı
AVRUPA

Savaş uzaya sıçradı: Resmen açıklandı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) ortaklarından Rusya uzay ajansı Roscosmos, yaptırımlar sebebiyle Almanya ile ISS’te ortak yürütülen deneyleri durduracağını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Savaş uzaya sıçradı: Resmen açıklandı
Arşiv

Rusya uzay ajansı görevini yürüten Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Almanya’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Almanya Havacılık Merkezi (DLR) Yönetim Kurulu Başkanı Anke Kaysser-Pyzalla’ya mektup gönderdiğini açıkladı.

Ortak deneyler durduruluyor

Rogozin, ISS’te Almanya ile ortak yürütülen deneylerin durdurulacağını belirtti. Açıklamaya göre deneyler, bağımsız bir şekilde Roscosmos tarafından devam ettirilecek. Roscosmos Genel Müdürü Rogozin ayrıca yaptırımların zeminine göre Rus uzay programını adapte edileceğini ve uyduların savunma amaçlı konuşlandırılacağını belirtti.

İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?
DÜNYA
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?
  • Almanya Havacılık Merkezi (DLR) bugün yaptığı açıklamada, Alman Uzay Ajansı ile bir dizi araştırma projesinde Rus kurumlarıyla işbirliği yaptıklarını ifade ederek tüm işbirliği projelerini durduracağını açıklamıştı.

Kiev’i diğer şehirlere bağlayan köprüler bombalanıyor: Yeni Şafak Ukraynalı askerlerle çatışma bölgesinde
OYNAT 01:16
Kiev’i diğer şehirlere bağlayan köprüler bombalanıyor: Yeni Şafak Ukraynalı askerlerle çatışma bölgesinde
Rus ordusu, Ukrayna şehirlerini bombalamayı sürdürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, İrpin şehriyle bağlayan köprülerden biri havaya uçuruldu. İrpin'de tamamen yıkılan sivil yerleşim yerlerini görüntülemeye giden muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, bombalanan köprünün olduğu noktada yaşanan hareketliliği ve Ukrayna askerlerinin sıcak bölgeye hareketini kayıt altına aldı.

Adem Metan: Ukraynalı askerler 'Bayraktar' deyince Türk gazetecilere geçiş izni veriyor
OYNAT 00:33
Adem Metan: Ukraynalı askerler 'Bayraktar' deyince Türk gazetecilere geçiş izni veriyor
Gazeteci Adem Metan, Bayraktar TB2 SİHA'lara 'Bunlar gerçek değil oyuncak' diyen Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1'e bağlanarak, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri aktardı. Yanardağ'ın ifadelerine adeta gönderme yapan Metan, 'Bayraktar dediğimizde bütün Ukraynalı askerler Türk gazetecilerin (kontrol noktalarından) geçişine izin veriyor' dedi.
Enkaz şehir: Harkiv

Enkaz şehir: Harkiv

Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri.
Cesetleri soğutucu vagonlarda saklıyorlar

Cesetleri soğutucu
vagonlarda saklıyorlar

​Ukrayna medyası duyurdu.
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

'Yazıklar olsun' deyip ağlayarak anlattılar.

​Bakan Nebati: Mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Guardiola'dan <br>Galatasaray mesajı

Guardiola'dan
Galatasaray mesajı

​Röportajda Torrent ile söyledikleri dikkat çekti.

​Almanya ünlü iş insanının 600 milyon dolarlık yatına el koydu.

​Fabrika gibi çalışıyorlar: Aralarında aşçı da var fotoğrafçı da...

Kadının annesi 'cesetleri ormanda bırakmasaydınız' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.