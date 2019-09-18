Savaşa hazırız

Hafta sonu dünya enerji devi Saudi Aramco tesislerini hedef alan saldırılara ilişkin İran yönetimi sorumluluk kabul etmese de ABD’den gelen açıklamalarda parmaklar Tahran’ı göstermekte ısrar ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran’ın olduğuna inandığını ancak kesin sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü açıkladı. İran ile savaş istemediğini ancak ülkesinin savaş uçakları, füzeler gibi en iyi silah sistemlerine sahip olduğunu belirten Trump, “ABD, savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır” ifadesini kullandı. Öte yandan saldırıya ilişkin ABD ve Suudi uzmanlar tarafından yürütülen soruşturmada, saldırının “yüksek olasılıkla” Irak sınırına yakın bir İran üssünden yapıldığına ilişkin bulguya ulaşıldığı iddia edildi.

ABD’de tüm parmaklar İran’ı gösteriyor

IRAK’A YAKIN İRAN ÜSSÜ İDDİASI

ABD merkezli CNN International’ın haberine göre saldırıya ilişkin soruşturmada ilk elden bilgisi olan bir kaynak, ABD ve Suudi uzmanların, Aramco tesislerinin Irak sınırına yakın İran üssünden fırlatılan ve alçak irtifada yol alan seyir füzeleri ile vurulduğunu iddia etti. İddiaya göre füzeler, fırlatılma noktasını karartmak amacıyla, Irak’ın güneyini takip ederek, Kuveyt hava sahasını geçip hedeflerine ulaştı. Yemen’deki İran destekli Husi güçleri saldırı üstlenmişti.

PARTİLER ÜSTÜ UZLAŞI

Amerikan NBC kanalına konuşan, adı açıklanmayan bir başka kaynak da ABD istihbaratanın elindeki bulguların saldırının İran kaynaklı olduğunu gösterdiğini savundu. NBC’ye konuşan üç ABD’li yetkili de, saldırının kaynağının İran olduğuna dair güçlü kanıtlar olduğunu iddia etti. Kongreye yakın bir isim de Trump’a muhalefetiyle bilinen Demokrat Parti yetkililerinin de saldırının kaynağı olarak İran’ı gördüğünü belirtti. Saldırının kaynağına ilişkin partilerüstü bir uzlaşı olduğu na dikkat çekildi.

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SAVUNMA BAKANINDAN TEHDİT

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Suudi Arabistan’ın Aramco petrol şirketine ait iki tesisin vurulmasına karşılık vermek üzere ortak ülkelerle çalıştıklarını açıkladı. Beyaz Saray’da Pentagon yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Trump’a saldırı konusunda bilgi verdiklerini belirten Esper, “ABD ordusu ve kurumlar arası takımımız, bu benzersiz saldırıya karşılık vermek ve İran’ın altını oyduğu kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmak üzere ortaklarımızla çalışıyor” ifadesini kullandı.

Bahreyn Patriot satın aldı

Körfez ülkelerinden Bahreyn, Aramco’yu hedef alan saldırıların ardından ABD ile Patriot füzeleri satın alma konusunda anlaştığını duyurdu. Bahreyn, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemlerinin potansiyel alıcıları arasında yer alıyordu. Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştiren Bahreyn Prensi Salman bin Hamad Halife, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin ilk kez Patriot füzeleri alacağını ve söz konusu anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Hamaney: Müzakere olmayacak

Ali Hamaney

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de dün yaptığı açıklamada, İran halkına uygulanan maksimum baskının sonuç vermeyeceğini söyleyerek, “İran hiçbir düzeyde ABD ile müzakere yapmayacak” dedi. ABD’nin müzakere anlayışının tek taraflı olduğunu ve kendi isteklerini karşı tarafa dayattığını belirten İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Onlar kendi isteklerini İran’a dayatmaya çalışıyorlar. ABD’nin İran milletine uyguladığı maksimum baskı hiçbir sonuç vermeyecektir. Ülkedeki tüm makamlar tek ses olup ABD ile ikili veya çoklu görüşme yapmayacaklarını ilan ettiler” ifadelerini kullandı.

Kral Selman: Topraklarımızı koruyacağız

Suudi Arabistan Kralı Selman

Suudi petrol şirketi Aramco’ya yapılan saldırının ardından ilk kez konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, “Saldırılar nereden gelirse gelsin, Suudi Arabistan topraklarını koruyacak” açıklamasını yaptı. Aramco’ya yapılan saldırının ardından ilk defa başbakanlık toplantısında konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, “Saldırılar nereden gelirse gelsin topraklarımızı koruyacağız” dedi. Kral Selman, “Bu saldırılar sadece Suudi Arabistan’daki tesisleri değil, aynı zamanda küresel petrol tedarikini ve küresel ekonominin istikrarını hedef alan korkakça bir tehdit“ ifadelerini kullandı.