Dünya Savaşı sona erdirme görüşmeleri yeniden gündemde
ASYA

Savaşı sona erdirme görüşmeleri yeniden gündemde

Ukrayna, Türkiye ve BM arasında yapılan bir görüşme, Kiev'in Moskova ile görüşme fikrine ısınmakta olabileceğini gösteriyor.

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Haber Merkezi Diğer
Savaşı sona erdirme görüşmeleri yeniden gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Lideri Zelenski

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky Perşembe günü mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Lviv'de ağırladı.

Zirve, Ukrayna'nın savaşa diplomatik bir son vermeyi düşünmeye karşı muhalefetini yumuşattığını gösteriyor. Rus toprak ilerlemeleri göz önüne alındığında, Ukraynalı yetkililer daha önce araziyi geri almayı amaçlayan bir karşı saldırının herhangi bir görüşme için ön koşul olacağını savunmuştu.

Geçen hafta bir Zelensky danışmanı Kiev'in “Ukrayna topraklarından son Rus askerini etkisiz hale getirene kadar savaşmayı planladığını" söylemişti.

Türkiye'nin rolü çok önemli

Ayrıca, Türkiye ve BM'nin savaşa uluslararası müdahalede merkezi bir rol üstlenmeye devam edeceğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda kendisini Doğu ile Batı arasında arabulucu olarak konumlandırdı.

Ancak Ukrayna'yı masaya getirme çabaları öngörülemeyen bir faktöre dayanıyor: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Putin sık sık savaşın sona ermesi için pazarlık yapmaya hazır olduğunu iddia ediyor, ancak Ukrayna tarafının müzakerelere başlama arzusu göstermediğinde bunu söylemek çok daha kolay. Rusya cumhurbaşkanının müzakerelere duyduğu hevesin gerçekten bir blöf olup olmadığını yalnızca zaman gösterecek.
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