Savaşın Rusya topraklarına taşındığı konuşuluyordu! Zelenski'den ateşkes hamlesi: Planımı ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ateşkese yönelik bir plan hazırladığını ve bunu mevcut ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere diğer başkan adaylarıyla paylaşmak istediğini söyledi.

İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na katılan Zelenski, burada İtalyan gazetecilere, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bir ateşkes planı hazırladım"

Zelenski, topraklarını bırakmaları yönündeki ültimatomları kabul edemeyeceklerini ve buna göz yumamayacaklarını dile getirdi.

Ateşkese yönelik bir planı olduğunu dile getiren Zelenski, "Bir plan hazırladım ve bunu ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum çünkü Amerika'ya bağlı bazı noktalar var. Umarım bu planı Biden'a ve adaylara gösterme ve geribildirim alma fırsatı bulurum. Şu anda hiçbir şey paylaşmadık. İlk temas Biden ile olacak." ifadelerini kullandı.

"Savaşın sonuna başlangıçta bulunduğumuz durumdan daha yakınız"

Zelenski, Rusya'nın saldırılarında kendilerine karşı, Kuzey Kore yapımı füzeler kullandığını, bunlara dair kalıntılardan video kayıtlarına kadar kanıtları olduğunu, aynı zamanda İran yapımı füze ve dronların da kullanıldığını savundu.

Zelenski, silahların kullanımıyla alakalı İtalya ile bir sorunlarının olmadığını da kaydetti.

"Savaşın sonuna başlangıçta bulunduğumuz durumdan daha yakınız" diyen Zelenski, yeniden toparlanma konferansları, somut anlaşmalarla ekonomiyi güçlendirdiklerini ve bu şekilde savaşın sonuna yaklaştıklarını ifade etti.

Putin 'ateşkes' teklif etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise haziran ayında yaptığı açıklamada Ukrayna yönetimine ateşkes teklifinde bulunmuştu.

Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabileceklerini söylemişti.

Putin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer Kiev ve Batılı ülkeler, önceden olduğu gibi bu teklifi kabul etmezse bu, kanın dökülmesinde onların siyasi ve ahlaki sorumluluğudur. Temas hattındaki gerçekler Kiev'in yararına ileride değişmeyecek ve müzakerelerin yeniden başlatılması için şartlar farklı olacak. Batı'nın istediği gibi geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz."



















