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Savaşta bir ilk: Aylar sonra kabul ettiler

Türkiye dahil birçok ülkenin girişimlerine rağmen yüz yüze görüşmeyi reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin gelecek ay Endonezya’da düzenlenecek G20 zirvesine katılmayı kabul ettiği belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Savaşta bir ilk: Aylar sonra kabul ettiler
Zelenski ve Putin

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 7,5 ayı geride bırakırken, bugüne dek yüz yüze görüşmeyi reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ilk defa bir araya gelebilir.

İki liderin gelecek ay Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenecek G20 zirvesine katılmayı kabul ettiği belirtildi. Endonezya'nın Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Husin Bagis, basına yaptığı açıklamada iki liderin de 15-16 Kasım'da yapılacak zirveye katılmayı kabul ettiğini söyledi. Bagis, “Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle bu durum kolay olmayacak. Hangi otele yerleştireceklerine karar veriyoruz” diyerek gerilimi önlemek için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Ukrayna hükümeti ise Endonezyalı elçinin sözlerine rağmen Zelenski'nin Bali'ye gitme konusunda kesin kararını vermediğini bildirdi.

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Endonezya hükümetine Putin'i G20 zirvesine davet etmeme konusunda çağrılar yapıldığı bildirilmişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, zirvede Putin'le görüşebileceğinin sinyalini vermiş, Rus liderin “nükleer silah kullanma tehditlerinin” Küba Füze Krizi'nden bu yana dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük nükleer tehdit olduğunu söylemişti.

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