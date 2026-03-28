Savaşta bir ilk gerçekleşti: Onlar da İsrail'e saldırmaya başladılar

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a yaptığı saldırılarla başlayan savaşta bir ilk yaşandı.





Dün yaptığı açıklamayla, savaşa katılabileceğinin sinyalini veren Yemen'deki İran destekli grup Husiler, İsrail'in güneyindeki Dimona, Beersheba ve Eilat şehirlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda kentlerde sirenler devreye girdi.





İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Ordu güçleri, Yemen'den atılan bir füzeler fırlatıldığını tespit etti. Hava savunma sistemleri tehdidi önledi." dedi.





Atılan ilk füze





İsrail devlet televizyonu KAN, "bu savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Yemen'den İsrail'in güneyine doğru füze fırlatıldığını" bildirdi.





"Savaşa dahil oluruz"





Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, dün, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğrudan askeri müdahale için tetikteyiz." demişti. Seri, ABD ve İsrail'in saldırısına başka hangi ülkelerin destek vereceğine, Kızıldeniz'in "düşmanca operasyonlar yürütmek için kullanılmasına" ve İran'a karşı gerginliğin tırmanmaya devam edip etmeyeceğine bağlı olarak Husilerin çatışmaya dahil olacağını söylemişti.



