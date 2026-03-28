Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Savaşta bir ilk gerçekleşti: Onlar da İsrail'e saldırmaya başladılar

10:0428/03/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Husiler
ABD-İsrail ve İran arasındaki geriliminin sıcak çatışmaya dönüştüğü süreçte Yemen’deki Husiler 28 Şubat’tan bu yana ilk kez İsrail’i hedef aldı. Füze saldırısıyla birlikte şehirlerde alarm sistemleri devreye girerken, çatışmanın bölgesel ölçekte daha da büyüyebileceğine işaret edildi.

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a yaptığı saldırılarla başlayan savaşta bir ilk yaşandı.


Dün yaptığı açıklamayla, savaşa katılabileceğinin sinyalini veren Yemen'deki İran destekli grup Husiler, İsrail'in güneyindeki Dimona, Beersheba ve Eilat şehirlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda kentlerde sirenler devreye girdi.


İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Ordu güçleri, Yemen'den atılan bir füzeler fırlatıldığını tespit etti. Hava savunma sistemleri tehdidi önledi." dedi.


Atılan ilk füze


İsrail devlet televizyonu KAN, "bu savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Yemen'den İsrail'in güneyine doğru füze fırlatıldığını" bildirdi.


"Savaşa dahil oluruz"


Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, dün, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğrudan askeri müdahale için tetikteyiz." demişti. Seri, ABD ve İsrail'in saldırısına başka hangi ülkelerin destek vereceğine, Kızıldeniz'in "düşmanca operasyonlar yürütmek için kullanılmasına" ve İran'a karşı gerginliğin tırmanmaya devam edip etmeyeceğine bağlı olarak Husilerin çatışmaya dahil olacağını söylemişti.


#Husiler
#Yemen
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sınav var mı? 28-29 Mart Cumartesi- Pazar 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar