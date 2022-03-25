Dünya Savaşta öne çıkan silahlar
AVRUPA

Savaşta öne çıkan silahlar

Bir aydır Avrupa’nın göbeğinde süren savaşta, Rusya ve Ukrayna güçlerinin çatışmaları tüm şiddetiyle sürüyor. İki tarafın silah seçimleri ise savaşın kaderini belirliyor. Rus güçleri, kendi üretimi olan zırhlı birlikler ve TOS-1 roketatar sistemleri ve savaş uçakları ile üstünlük kurmaya çalışırken, Ukrayna ise SİHA, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzeleri ile direnişini sürdürüyor

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Savaşta öne çıkan silahlar
Bayraktar TB-2

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin üzerinden bir ay geçti. Rus ordusu ise hala büyük bir ilerleme kaydedebilmiş değil. Ukrayna’nın, dünyanın en büyük ordularından birine karşı nasıl bu kadar dayanabildiği sorusu ise sıcaklığını koruyor.

TOS-1
TOS-1

Savaşın iki cephesi de geçen bir ay içerisinde milyarlarca dolarlık savunma ve saldırı mühimmatlarıyla üstünlük sağlamaya çalıştı. TOS-1 Roketatarları göze çarparken, Ukrayna direnişinin belkemiğini ise silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve Javelin’ler oluşturuyor.

Su-25
Su-25

TOS-1 ROKETATAR SİSTEMİ ÖNE ÇIKIYOR

Rusya’nın daha önce Suriye ve Çeçenistan’da kullandığı ve nükleer olmayan en güçlü kara silahlarından biri olarak kabul edilen çok namlulu roketatar sistemi TOS-1’in Ukrayna’da da kullanıldığı belirtiliyor. Bunun yanında Rus kuvvetlerinin ana iskeletini geleneksel T-72 tankı ve BMP3 savaş aracı gibi sistemler ile Mi-8 ile Ka-52 saldırı helikopterleri, Su-25 ve Mig-29 savaş uçakları oluşturuyor.

Javelin
Javelin

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde esas olarak BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemini kullandığı da biliniyor. Öte yandan son günlerde Rus güçleririnin Kinjal hipersonik füzeleriyle Ukrayna hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Stinger
Stinger

UKRAYNA SİHA VE JAVELIN’LE VURUYOR

Ukrayna tarafında ise Kiev yönetiminin Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) dikkat çekerken ABD yapımı taşınabilir Javelin tipi tanksavar füzeleri ve İngiliz NLAW füzeleri de Rus kuvvetlerine büyük zayiat verdiriyor.

Mızrak anlamına gelen Javelin, dünyanın en modern tanksavar silahı olarak kabul ediliyor. 2 bin 500 metre mesafeden kullanılabilen füze sayesinde ekipler hızla oradan uzaklaşsa da füze hedefini kolaylıkla vurabiliyor. Ukrayna istihbaratının bel kemiğini ise SİHA’lar oluştururken belirlenen hedefler, hava ve kara birlikleri tarafından etksisiz hale getiriliyor. Ayrıca Ukrayna güçlerinin, Stinger füze sistemi ile Rus hava güçlerine ağır kayıplar verdirdiği de kaydediliyor.

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