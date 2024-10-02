Savaştan kaçtık bizi burada da buldu

Suriye Türkmenlerinden Halime Cumo ise çocukları ve torunları için endişelendiğini belirterek, bir an önce güvenli bir yuva bulmak istediklerini söyledi. “Bize yardım gönderen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim” diyen Cumo “Herkese selam gönderiyorum. Keşke bugün Türkiye’de olsaydık. Bizim kendi vatanımıza özlemimiz hiç bitmiyor. Yıllardır hem Suriye’de hem de burada perişan olduk” ifadelerini kullandı.