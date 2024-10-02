Savaştan kaçtık bizi burada da buldu

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Lübnan’da halk evlerine kapandı. Beyrut’a kaçıp sığınanlar ise kalacak yerleri olmadığı için geceyi sokaklarda geçiriyor. Halep Türkmenlerinden Ali Rıza Turab’ın İsrail’in bombaladığı Dahiye’deki evi yıkılmış. Turab, Suriye iç savaşını da kastederek umutsuzca “Savaştan kaçıp buraya geldik, savaş yine bizi buldu. Suriye’de evimiz yıkıldı. Annem, babam ve abim öldü. Buraya geldik ama savaş yakamızı bırakmıyor” dedi.
İsrail’in kara işgaline başladığı Lübnan’da halk evlerine kapanırken, sokaklarda kalan göçmenler ise gidecek bir yerleri olmadığı için tüm geceyi korku içinde geçirdi. Sokaklarda kalan Halep Türkmenlerinden
Ali Rıza Turab
, yaşananları “
Savaştan kaçıp buraya geldik, savaş yine bizi buldu” sözleriyle anlattı. “Dahiye’den geldik. Evimiz yıkıldı" diyen Turab, “Bir haftadır sokakta yatıyoruz. Suyumuz yok, yemeğimiz yok. Eşim hamile, ben şeker hastasıyım. 5 gündür uyuyamıyoruz
” dedi. Kızına 4 gündür süt bulamadığını belirten
Turab
,
“Biz savaştan geldik savaşa girdik. Şimdi burada ölecek miyiz kalacak mıyız bilmiyoruz. Suriye’de evimiz yıkıldı. Annem, babam ve abim öldü. Keşke ana vatanımıza dönebilsek
” şeklinde konuştu.
TEK TEMENNİMİZ GÜVENLİ YUVA
TEK TEMENNİMİZ GÜVENLİ YUVA
- Suriye Türkmenlerinden Halime Cumo ise çocukları ve torunları için endişelendiğini belirterek, bir an önce güvenli bir yuva bulmak istediklerini söyledi. “Bize yardım gönderen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim” diyen Cumo “Herkese selam gönderiyorum. Keşke bugün Türkiye’de olsaydık. Bizim kendi vatanımıza özlemimiz hiç bitmiyor. Yıllardır hem Suriye’de hem de burada perişan olduk” ifadelerini kullandı.
Tahliye için hazırlıklar tamam
Tahliye için hazırlıklar tamam
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her şeyin planlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekildi. Bakanlık, "
Bu çerçevede, Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır
" sözleri sarf edildi.
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