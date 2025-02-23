Sayı her geçen yıl artıyor: Güney Kore'de azalan nüfus sebebiyle 49 okul kapatılacak

Güney Kore'de azalan nüfus sebebiyle 49 okul kapatılacak
Güney Kore'de azalan doğum oranları ve okul çağındaki nüfusun düşmesi nedeniyle yıl sonuna kadar 49 okul kapanacak. Eğitim Bakanlığı, yeterli öğrenci bulunmadığı için bu okulların kapatılacağını açıkladı. Çoğu kırsal kesimdeki okulların kapanması, eğitim sistemine olan baskıları artırıyor.
Güney Kore'de, azalan nüfus nedeniyle 49 okulun yıl sonuna kadar kapatılacağı açıklandı.
Güney Kore Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeterli öğrencinin bulunmaması nedeniyle farklı bölgelerde yer alan 49 okulun kapatılacağı bildirildi. Aralarında ilkokul, ortaokul ve liselerin de bulunduğu söz konusu okulların büyük çoğunluğunun kırsal kesimde yer aldığı kaydedildi.
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