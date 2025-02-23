Sayı her geçen yıl artıyor: Güney Kore'de azalan nüfus sebebiyle 49 okul kapatılacak

Güney Kore Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeterli öğrencinin bulunmaması nedeniyle farklı bölgelerde yer alan 49 okulun kapatılacağı bildirildi. Aralarında ilkokul, ortaokul ve liselerin de bulunduğu söz konusu okulların büyük çoğunluğunun kırsal kesimde yer aldığı kaydedildi.