Scholz’dan nükleer enerjiye yeşil ışık

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, seçim kampanyaları sırasında kapatmayı vadettiği nükleer santrallerinin kullanımına, Rusya’nın teknik sorun iddiasıyla gaz arzını kesmesinin ardından, devam edilmesinin mantıklı olduğunu savundu. Siemens Energy şirketini ziyaret eden Scholz, Rusya’ya gönderilmesi için Kanada’da bakımı yapılan ve Almanya’da bekleyen Kuzey Akım doğal gaz türbininin teslim edilmesinin önünde bir engelin bulunmadığını söyledi.

Rusya’nın sadece teknik nedenlerden ötürü gazı kestiğini ima eden skandal açıklamalarda bulunan Alman Şansölye, yıl sonuna kadar kapatılması planlanan ülkedeki faal üç nükleer santralin çalışmaya devam etmesini “mantıklı” bulduğunu duyurdu. Öte yandan Scholz’un santrallerin ömrünün uzatılacağına yönelik söylemi, nükleer enerjinin uzun süredir tartışmalı olduğu Almanya’da tartışmaları da beraberinde getirdi. Scholz, hükümet kurma görüşmelerinde “nükleer santralleri kapatma” vaadiyle koalisyon ortağı Yeşiller ve Hür Demokratik Parti’nin desteğini almıştı.

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