Sderot askeri üsse döndü

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik sistematik hava saldırıları ve topçu atışları devam ediyor. Yeni Şafak olarak Gazze’ye en yakın sınır noktalarından biri olan Sderot’ta gelişmeleri takip ediyoruz. İsrail güçleri bölgede Sderot başta olmak üzere Askalan, Aşdod, Kiryat ve Netivot, gibi şehirlerden sivilleri boşalttı. Bölgede gazetecilerin girebildiği tek nokta ise Sderot. Gazze’ye sıfır nokta sayılabilecek bu bölgeden de sıklıkla füzeler gönderiliyor. Karşı taraftan gelen birkaç füze ise demir kubbe hava savunması ile imha ediliyor.

ÖLÜ BİR ŞEHİR GİBİ

İsrail bu bölgeyi adeta askeri üs haline getirmiş durumda. Ölü bir şehri andıran Sderot’ta yalnızca yol üzerindeki benzin istasyonları açık. Sınıra olası bir kara harekatı için gün sayan İsrail, envanterindeki tüm tank ve askeri araçlarını da buraya yığmış durumda. Bölgede yoğun bir şekilde bulunan İsrail güçleri, askeri araçların kısıtlı olması nedeniyle sivil araçlarla devriye atıyor. Sık sık kontroller yapan askerler, gazetecilerin bölgedeki hareketliliği görüntülemesine de izin vermiyor.

GAZETECİLER TACİZ EDİLİYOR

Yeni Şafak olarak İsrail’in en güvendiği askeri teçhizatı olan Demir Kubbe’yi görüntüledik. Netivot bölgesinde yerleşik 3 Demir Kubbe, Gazze’den gelen füzeleri havada imha etmek için bekliyor. Gazze’den olası bir saldırı gelmesi durumunda hoparlörlerden anonslar geçilerek sığınaklara girilme uyarısı gelse de bu durum günde bir ya da iki kez gerçekleşiyor. Bölgede siviller bulunmasa da fanatik Yahudi işgalciler, ara ara sokaklarda geziyor. Özellikle Türk gazetecilere yönelik taciz ve tehditlerde bulunuyor. Yeni Şafak olarak bulunduğumuz aracı, bir işgalci uzun süre takip ederek tacizde bulundu.

Saldırılar artacakmış!

Hava saldırıları ve topçu atışları yoğun bir şekilde devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsünün yaptığı “Gazze’ye yönelik saldırıları artırıyoruz” açıklaması endişeleri artırdı. Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden camileri, kiliseleri ve okulları vuran İsrail’in bu açıklamadan sonra ne kadar ileri gidebileceği merak konusu olurken İsrailli yetkililer, hemen her gün Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi’ne kara harekatı yapmayı planladığı yönünde açıklamalar yapıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelerek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik kara operasyonunun “yakın” olduğu mesajını vermişti. Ancak uluslararası kamuoyu ve özellikle ABD ‘kara harekatını ertele’ baskısı yapıyor. Fakat bu baskının İsrail’e ne kadar etki edeceği bilinmiyor.







