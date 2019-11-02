Selam sana oğlum

Şehit İsmail Sarıcan'ın (30) naaşı, Şanlıurfa'daki törenin ardından Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevinde getirilerek helallik alındı. Daha sonra Kuzuculu Camii'nde düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve kaymakamların yanısıra askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit İsmail Sarıcan

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir çocuk babası şehit Sarıcan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Anne Ummuhanı Sarıcan, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı. Şehidin 4 gün sonra bir yaşına girecek olan kızı Asel Sarıcan'ın doğum gününü kutlamak için izin alıp memleketine gelmeyi planladığı öğrenildi. Teröristlerin yerleştirdiği EYP'nin patlaması sonucu Uzman Çavuş İsmail Sarıcan şehit olmuş, 6 asker de yaralanmıştı.